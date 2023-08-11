Рассказала о работе и бодишейминге: глава музея Голодомора Леся Гасиджак дала интервью Vogue

Леся Гасиджак, и.о. генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида, после назначения на должность, пришлось пережить травлю и шквал критики.

Леся Гасиджак, которая сейчас является главой Национального музея Голодомора-геноцида и из-за этого оказалась в центре скандала, стала героиней нового номера украинского Vogue.

Гасиджак рассказала о своей работе, о бодишейминге, уроках гуманизма и как удалось справиться со шквалом ненависти в соцсетях. Она уже прокомментировала свое появление на страницах авторитетного издания о моде, сказав, что разговор с корреспонденткой Аленой Пономаренко стал "самым комфортным интервью в моей жизни".

"Этот разговор — мой ответ и подтверждение, что моя спина ровная и крепкая. Моя поддержка другим женщинам, ведь многие написали мне в приват. И это мой способ рассказать о музее совершенно новой аудитории", — написала Леся Гасиджак в Facebook.

С чего начался скандал с Лесей Гасиджак

27 июля в украинском обществе вспыхнул скандал. Во-первых, Верховная Рада поддержала финансирование строительства Национального музея Голодомора-геноцида, во-вторых, Леся Гасиджак, и.о. директора Музея Голодомора, оказалась в центре скандала, когда возглавила музей.

Адвокат Клим Братковский, народный депутат Марьяна Безуглая и другие пользователи соцсетей написали, что Гасиджак не может занимать должность из-за внешности и веса.

"Публикации стали вирусными; комментарии под ними открыли пропасть — неприятия, дискриминации и хейта", — отмечают в Vogue.

Леся Гасиджак для Vogue UA

Сама Леся Гасиджак узнала о скандале только тогда, когда ей начали писать слова поддержки, а в друзья на Facebook попросились десятки людей. Сама она признается, что послушала мужа и несколько дней не заходила в соцсети и обходилась без успокоительного. "Однако и без сна также. На четвертый день врач выписала ей транквилизаторы", — отмечает журналистка.

Чем закончился скандал с Лесей Гасиджак

После Леся Гасиджак объявила, что будет подавать на обидчиков в суд. Сейчас она говорит, что это было импульсивное решение. Но ей начали писать правозащитники. Поэтому сейчас правовую поддержку Леси Гасиджак осуществляют адвокаты линии правовой помощи "ЮрФем: поддержка" — Кристина Кит, Марина Саенко и Оксана Гузь.

Надо отметить, что это первый прецедент, когда жертва ненависти и буллинга, профессиональные качества которой поставили под сомнение из-за внешности, переводит онлайн-скандал в правовое поле.

"Против первого хейтера уже готовится судебный иск...Сразу скажу, что даже публичное извинение, если когда-то такое будет, ничего не изменит. Новые угрозы, если вдруг — тем более. Правда, есть еще толпа, которую никто и никогда не накажет, но об этом надо говорить отдельно. Как и о развитии Музея, его работе — что я делала, делаю и много работы еще впереди", — писала Гасиджак на своей странице.

Она отмечает, что сейчас получает много поддержки от даже незнакомых людей. Но признает, что не привыкла к такому вниманию.

Что известно о Лесе Гасиджак

Она окончила исторический факультет Университета Шевченко и, по ее собственному признанию, мечтала о педагогической деятельности: "Я люблю преподавать и умею держать внимание аудитории".

Однако свою карьеру она начала в издательстве "Родовід", где издавали книги по этнографии, украинскому искусству, вышивке и тому подобное.

В 2008 Леся присоединилась к ОО "Украинский центр развития музейного дела". Работала в Музее-квартире Павла Тычины, сотрудничала с Международным благотворительным фондом "Украина 3000" и многими музеями Киева.

В 2015 Олеся Стасюк, тогдашняя руководительница Музея Голодомора-геноцида, пригласила ее на должность заместителя. Когда Стасюк ушла с должности, то Гасиджак назначили исполняющей обязанности директора. Ведь в условиях войны провести открытый конкурс на должность директора Музея невозможно.

О семье и отношениях с телом

В интервью Гасиджак отмечает, что в ее семье умели готовить, однако все это было "о гедонизме и любви к жизни, а не о заедании проблем".

Она вспоминает, что за свою жизнь испробовала множество систем питания, а в один прекрасный день решила, что отпускает ситуацию, поскольку влиять на нее невозможно.

Она добавляет, что мужчины, которые были рядом, всегда "помогали ей отращивать крылья и никогда не хейтили. Оскорбления она слышала только от женщин".

Рассказывая о своей семье, она вспоминает, что никто не умер от голода в 1932-1933 годах, однако почти все семейные ценности пришлось выменять на продукты.

Но когда она собирала свидетельства о Голодоморе в селе своих предков, то едва сдерживала слезы.

Леся Гасиджак считает, увековечение памяти о преступлениях против украинцев это одна из причин, по которым Музей Голодомора должен работать даже во время войны.

Леся Гасиджак о Музее Голодомора

"Для россиян Музей Голодомора — это как красная тряпка для быка. А для всех без исключения украинцев — это общая боль", — отмечает руководительница музея.

Но президент наложил вето на Закон о финансировании завершения строительства второй очереди Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора. Сейчас работы на строительной площадке продолжаются, потому что были авансированы.

"Мы не можем просто закрыть двери Музея и подождать окончания войны. Хотя бы потому, что никаких дверей там нет", — говорит музейщица.

По словам Гасиджак, просто прекратить строительство невозможно. Ведь потом строительство придется консервировать и средства уже понадобятся на расконсервацию.

"Конечно, как гражданка я тоже считаю, что вопрос победы и дронов — первоочередной", — отмечает Леся, но подчеркивает, что паузы в работе Музея Голодомора — это "еще один шаг к забвению преступлений, которые совершала Россия в отношении Украины веками".

Напомним, недавно в соцсетях возник скандал из-за высказываний шоумена Владимира Остапчука на его шоу "Мекнув — питайте". Он с гостями обсуждал отношения между женщинами и мужчинами, но возмущение вызвал эпизод об эпиляции у женщин .