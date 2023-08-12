Наоми Кэмпбелл рассказала о путешествиях с дочерью

Звезда подиумов воспитывает двухлетнюю дочь и одномесячного сына, которых не показывает публике.

53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл призналась, что ее 2-летняя дочь уже опытная путешественница и присоединилась к ней в поездках по Африке и Ближнему Востоку. О своей наследнице звезда подиумов рассказала Vogue.

В разговоре с изданием Наоми призналась, что ее дочь "катается с ней" во время поездок за границу.

В выпуске Vogue за сентябрь 2023 года Наоми, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста и Кристи Терлингтон позировали вместе для исторической обложки. Иконы девяностых рекламируют предстоящий документальный сериал Apple TV+ "Супермодели", премьера которого запланирована на 20 сентября.

Выпуск Vogue за сентябрь 2023 года

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Модель китайско-ямайского происхождения сказала: "Она катается со мной, гражданином мира, постоянно в самолете. Она была в Африке и на Ближнем Востоке. Это нелегко и требует большей организации, большего планирования; и это изменится, когда она пойдет в школу".

Наоми Кэмпбелл с дочерью Фото: Naomi Campbell/Instagram

Напомним, 53-летняя Наоми Кэмпбелл во второй раз стала мамой, воспользовавшись услугами суррогатного материнства.

Также Фокус писал о редком фото двухлетней дочери британской супермодели.