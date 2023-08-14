Шакира и Дрейк спровоцировали слухи о романе (фото)

Знаменитости покинули одну вечеринку почти в одно и то же время.

46-летняя колумбийская певица Шакира и канадский рэпер Дрейк спровоцировали слухи о романе. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне знаменитости покинули ту самую вечеринку в Западном Голливуде, Калифорния.

Очевидец рассказал изданию, что маму двоих детей и 36-летнего музыканта видели, как они выходили "в нескольких минутах друг от друга в 3:25 ночи".

Хотя они не были сфотографированы вместе, Шакира, которая в прошлом году рассталась со своим давним партнером Жераром Пике после 11 лет совместной жизни, улыбалась местным папарацци.

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Шакира и Дрейк спровоцировали слухи о романе

Артистка была одета в оранжевый топ и свободные джинсы. Волосы Шакиры традиционно спадали волнами, а на лице она сделала легкий макияж.

Знаменитость соединила свой непринужденный образ с парой серых туфель на платформе и белой сумочкой.

Тем временем Дрейк продемонстрировала свое эксцентричное чувство моды в синем пиджаке поверх белой футболки и потертых джинсов.

Их совместная встреча состоялась через несколько дней после того, как инсайдер рассказал, что она и британский автогонщик Льюис Хэмилтон "больше, чем друзья" после "тайной" поездки на Ибицу. В целом, после разрыва с Пике артистка провоцировала ряд слухов о своих романах, даже с Томом Крузом.

Шакира

Напомним, Жерара Пике тем временем заметили на прогулке с Кларой Чиа Марти.

Также Фокус писал о вероятном романе Шакиры и известного гонщика.