Галь Гадот поделилась кадрами отдыха у бассейна в купальнике (фото)

Мама троих детей похвасталась стройностью.

38-летняя израильская актриса Галь Гадот продемонстрировала стройную фигуру, позируя у бассейна. Фотографиями своего отдыха знаменитость поделилась в Instagram-аккаунте.

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Звезда "Чудо-женщины" нежилась на солнце в простом черном цельном купальнике Ganni и поделилась летним образом с поклонниками. Свой ансамбль она дополнила широкополой соломенной шляпой и черными солнцезащитными очками.

"Нет ничего лучше, чем провести время на солнце. Мое сердце полно, и моя душа счастлива. Спасибо", — написала Гадот в подписи к публикации.

Звезда начала свой пост с забавного видео, на котором она принимает различные позы. На вторых двух фотографиях актриса предложила рассмотреть простой, но стильный ансамбль поближе. Высокий силуэт купальника позволил звезде Гадот продемонстрировать свои стройные и подтянутые ноги. Актриса также сделала свежий черный педикюр, который дополнил ее темный ансамбль.

Ранее Фокус писал, что Галь Гадот без макияжа прогулялась с тремя дочками.