"У меня болезнь Паркинсона, ОКР и алкоголизм": Ларс фон Триер ищет новую любовь (видео)

Режиссер надеется, что несмотря на все его диагнозы, найдется девушка, которая станет его музой.

Культовый датский режиссер, сценарист и актер Ларс фон Триер заявил о том, что ищет девушку-музу. В Сети появилось видео, на котором 67-летний мастер делает объявление о том, что ищет ту самую.

"Я не знаю, зачем я втянул себя в это, поэтому, прежде чем я утону в самодовольной рекламе, я должен прояснить несколько вещей. Мне 67 лет. У меня болезнь Паркинсона, ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство) и контролируемый алкоголизм. Короче, если повезет, у меня останется несколько приличных фильмов", – говорит он.

Ларс фон Триер уточняет, что имеет слабое представление о социальных медиа, но все же решил попытать счастья в поисках подруги.

"Несмотря на все победы, я все еще жду ее в хороший день в правильной компании. Я могу быть довольно очаровательным партнером. Все запросы по этому объявлению присылайте на указанный мейл", – говорит он.

В кадре видно, что режиссер очень сдал по здоровью, а его речь местами нечеткая.

Пользователи отреагировали на увиденное.

"Даже с учетом тех д***мовых вещей, которые он говорил и делал за эти годы, это довольно грустно. Его здоровье явно ухудшается. Надеюсь, у него есть люди, которые за ним присматривают", "Он явно облажался с нацистскими шутками, но изо всех сил старался отступиться и сказать, что это дурной вкус, и его юмор плохо переводился. Я слышал и хуже от Норма Макдональда. Он не идеален, но никто не должен проходить через то, через что проходит он", "Очень грустно видеть. Он один из самых уникальных голосов и среди моих личных фаворитов. Очень надеюсь, что он найдет счастье", "Вау, это просто сделало меня очень грустным", – пишут в Reddit поклонники после просмотра обращения.

Упомянутая в комментариях шутка о нацизме обернулась в свое время для известного датчанина большими неприятностями.

"Да, его нельзя назвать хорошим парнем, но я многое в нем понимаю и немного ему симпатизирую. Но, конечно, я против Второй мировой войны. Я поддерживаю евреев. Но не слишком, потому что Израиль – это та еще головная боль. Окей, я нацист" – пошутил он о Гитлере 18 мая 2011 года в ходе пресс-конференции в Каннах, посвященной его фильму "Меланхолия", включенному в программу фестиваля. Режиссер отвечал на вопрос о его немецком происхождении и пристрастии к "нацистской эстетике".

Потом он сказал, что пошутил, и извинился за свои слова. Но было поздно: его имя уже полоскали все СМИ, дирекция Каннского кинофестиваля объявила датчанина персоной нон-грата, а затем режиссера даже вызвали на допрос.

Однако это не помешало ему и дальше эпатировать публику. Вскоре после скандала в Каннах он заявил, что снимет фильм о христианских церквях в жанре порно.

Несмотря на громкие скандалы, имя режиссера уже вписано в историю мирового кино. Он вляется обладателем более 100 наград и номинаций на кинофестивалях по всему миру ("Золотая пальмовая ветвь" ("Танцующая в темноте"), "Гран-при" ("Рассекая волны"), а также премий "Сезар", "Давид ди Донателло", "Гойя", "Независимый дух", "Спутник".

Ларс Фон Триер – основатель и акционер международной кинопроизводственной компании "Zentropa Films, которая выпустила более 70 художественных фильмов и получила семь номинаций на премию "Оскар" за последние 25 лет

Что касается личной жизни, то Ларс фон Триер был дважды женат, у него четверо детей. Вторая супруга ушла от режиссера в 2015 году после 18 лет брака, когда узнала, что у него есть роман на стороне.

В 2002 году у него диагностировали болезнь Паркинсона.

Ранее Фокус писал, что Ларс фон Триер начал делать алмазы из своих фильмов.