54-летняя Дженнифер Лопес отправилась на шопинг в смелом мини-платье (фото)

Звезда с сестрой, менеджером и другом посмотрела новинки от Gucci и Ralph Lauren.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая совсем недавно вернулась с Европы, где отдыхала в Позитано и Капри, не теряя времени, отправилась на шопинг в люксовые магазины Нью-Йорка, пишет Daily Mail.

В свои 54 года звезда продолжает одеваться так, чтобы показать максимум тела, над которым часами работает в спортзале. В этот раз она надела очень короткое легкое летнее кремовое платье в этно-стиле, с длинными рукавами, V-образным вырезом и декорированное вышивкой. Образ артистка дополнила миниатюрной светлой сумочкой Jacquemus за 735 долларов, которую то держала в руках, то повесила через плечо, и черными вьетнамками. В качестве украшений Джей Ло выбрала несколько ожерелий, большие золотые серьги-кольца, а глаза спрятала за большими солнцезащитными очками.

Волосы знаменитость собрала в гладкую прическу с пучком сзади.

Компанию Дженнифер составили сестра Линда Лопес, менеджер певицы Бенни Медина и друг. Бен Аффлек замечен рядом с женой не был.

Они сначала пообедали в ресторане Sadelle's, после чего отправились за покупками в What Comes Around Goes Around, Gucci, а затем в Ralph Lauren. Дженнифер внимательно рассматривала витрины с сумками и, вероятно, обдумывала свои образы на осень.

Ранее Фокус писал, что Лопес, которая славиться своей любовью к дорогим вещам, пришла в спортзал с сумочкой за 200 тысяч долларов.