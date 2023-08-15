Поездка принца Гарри в Японию демонстрирует доверие Меган Маркл к нему, — эксперт

После распространения слухов о вероятном разводе пары герцог Сассекский отправился сам на Ближний Восток.

Поездка принца Гарри в Японию без жены демонстрирует доверие Меган Маркл к нему. Об этом пишет Mirror.

Эксперт по отношениям считает, что брак королевской пары все еще держится и имеет "прочную основу доверия" — несмотря на постоянные слухи о разводе.

Кейт Мэнсфилд поделилась своими мыслями, сказав, что недавняя поездка герцога Сассекского в Японию без жены свидетельствует о том, что они верят друг в друга.

Мэнсфилд считает, что решение бывшей актрисы остаться в их доме в Монтесито, штат Калифорния, с детьми Арчи и Лилибет является "признаком двух людей, которым комфортно быть независимыми друг от друга".

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Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

Мэнсфилд объяснила, что люди в отношениях должны стремиться иметь определенную независимость, чтобы помочь развивать отдельные интересы и цели.

Она отметила, что проведение времени отдельно, когда это уместно, "может отражать понимание и поддержку профессиональных или личных начинаний друг друга".

Специалист добавила, что решение герцога Сассекского самостоятельно лететь в Японию стало возможным благодаря здоровому и открытому общению.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Она также предположила, что поездка была "возможностью для Меган и Гарри поговорить об их будущих целях, балансе личных стремлений и том, как они могут продолжать поддерживать и укреплять свои отношения, преследуя собственные интересы".

Напомним, Меган Маркл появилась на публике в безрукавке за 250 долларов.

Также Фокус писал о "проверке реальности" от Букингемского дворца принцу Гарри и Меган Маркл.