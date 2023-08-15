Гвинет Пэлтроу вывела своего 17-летнего сына Мозеса в свет

Актриса сводила своего сына на эксклюзивное шоу Эда Ширана в Хэмптонсе и познакомила с Полом Маккартни.

Дочь Гвинет Пэлтроу, Эппл, уже неоднократно появлялась на светских мероприятиях, а теперь пришла очередь и 17-летнего сына актрисы Мозеса. Актриса сводила Мозеса на эксклюзивное шоу Эда Ширана в Хэмптонсе, и познакомила с другими гостями, среди которых были Пол Маккартни, Майкла Джей Фокс, Говард Стерн и многие другие. Об этом пишет Daily Mail.

Шоу британской звезды стало настоящей сенсацией. Так что количество знаменитостей, желающих попасть на частную вечеринку Ширана в в Хэмптонсе, просто зашкаливало.

50-летняя Гвинет Пэлтроу взяла с собой 17-летнего сына Мозеса Мартина от бывшего мужа Криса Мартина, чтобы побывать на концерте.

Основательница бренда Goop выглядела небрежно стильно в темно-синем вязаном свитере и широких джинсовых брюках.

Сдержанный образ: основатель Goop был небрежно стильным в темно-синем вязаном свитере и широких джинсовых брюках.

Гвинет дополнила свой ансамбль белыми кроссовками и солнцезащитными очками-авиаторами.

Живая легенда Пол Маккартни также присутствовал на концерте Ширана вместе со своей дочерью Стеллой. Кроме него концерт посетили модель Кристи Бринкли, которая привела с собой свою дочь Сейлор Бринкли Кук, Брук Шилдс со своим мужем Крисом Хенчи, Джон Бон Джови.

Напомним, ранее Гвинет Пэлтроу уже показывала фото своего сына. Они вместе проводили время в Милане, Италия.

У Гвинет Пэлтроу двое детей. Мозес и Эппл появились на свет, когда она была замужем за солистом Coldplay Крисом Мартином. Пара сочеталась браком в 2003 году, но развелась в 2016-м.

Однако Гвинет и Крис остались друзьями и поддерживают хорошие отношения.

Сейчас звезда "Влюбленного Шекспира" замужем за сценаристом Брэдом Фэлчаком, у которого также есть двое детей от предыдущего брака.

Недавно появились фото со встречи Гвинет Пэлтроу и Меган Маркл. Не исключено, что герцогиня Сассекская хочет возродить свой блог о стиле The Tig и сделать из него бренд, подобный бренду Гвинет Goop.