Скромно и в кругу семьи: стало известно, как король Чарльз отпразднует свое 75-летие

Король не будет устраивать пышные торжества и не хочет праздновать юбилей с помпой.

Король Чарльз наложил вето на любое крупное публичное празднование своего предстоящего знаменательного 75-летия. Новый монарх решил, что в последнее время было достаточно крупных королевских мероприятий, так что его собственный юбилей 14 ноября нужно отметить с минимальными расходами. Об этом пишет Daily Mail.

Только за последние 12 месяцев страна отметила исторический платиновый юбилей королевы Елизаветы, беспрецедентный период национального траура в связи с ее смертью и похоронами в сентябре прошлого года, и коронацию короля Чарльза в мае этого года.

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Хотя все мероприятия прошли на должном уровне и были хорошо приняты людьми, они также требовали огромной координации и планирования, а также затрат

"Его Величество не склонен переживать из-за таких вещей, но он также остро осознает, что в последнее время было много запланированных королевских мероприятий, и его твердое мнение состоит в том, что мероприятий, посвященных его дню рождения, будет по минимуму", — сказал источник.

Король Чарльз и королева Камилла Фото: Getty Images

Вместо этого Чарльз, скорее всего, сосредоточится на бизнесе, участвуя в публичных мероприятиях — возможно, с тортом или несколькими словами празднования — в преддверии большого дня 14 ноября. Также может быть частный ужин, возможно, в Хайгроуве, его загородном доме в Глостершире. Праздник, скорей всего, организуют королева Камилла для его близких друзей и семьи.

Когда в 2013 году Чарльзу исполнилось 65 лет, Камилла, в то время герцогиня Корнуольская, рассказала СМИ, что ее "муж-трудоголик" не из тех, кто расслабляется даже в день собственного дня рождения.

Камилла призналась, что Чарльзу было очень трудно подобрать подарок и его было нелегко заставить расслабиться на празднике.

"Я скажу вам, что ему невероятно трудно купить подарок в мире. Он мужчина! Они безнадежны! Я провожу целую вечность, пытаясь найти что-то действительно замечательное, а потом [она изобразила, как Чарльз открывает подарок] "О, большое спасибо" [Камилла изобразила равнодушный тон]. Это так раздражает!", — рассказывала она.

Она также рассказывала, что Чарльза очень тяжело заставить отвлечься от работы.

"Он никогда не перестает работать. Какой бы ни был день, он всегда работает. Я прыгаю вверх и вниз и говорю: "Дорогой, как ты думаешь, мы могли бы немного, ну знаешь, тишины и покоя, повеселиться вместе?" Но он всегда должен что-то закончить", — жаловалась Камилла на своего мужа.

Король Чарльз за работой Фото: The Royal Family/Twitter

Но хотя празднование дня рождения короля может быть скромным, впереди еще одно важное королевское событие.

Фильм, посвященный первому году их величеств, должен стать одним из самых ярких событий рождественского расписания BBC.

Букингемский дворец сотрудничал с корпорацией в течение последних 12 месяцев и предоставил "беспрецедентный" доступ к паре и их семье в период важных и исторических перемен.

Король и королева не давали интервью на камеру, при этом один источник лаконично заметил: "Знаете, это не Netflix!", имея в виду нашумевший сериал "Корона" и документальный проект о принце Гарри и Меган Маркл.

Король и королева в настоящее время отдыхают в поместье Балморал, где они останутся до октября, возвращаясь для официальных мероприятий по мере необходимости. В течение следующих нескольких недель к ним присоединятся другие члены семьи.

Планируется ряд предстоящих, но пока неподтвержденных, королевских заграничных поездок. Не исключено, что король и королева посетят Кению и Францию.

Напомним, ранее стало известно, что будет с королевой Камиллой, если король Чарльз неожиданно уйдет из жизни.