Мадонне – 65 лет: лучшие образы поп-дивы с красных дорожек

16 августа у Мадонны будет юбилей, поп-диве исполняется 65 лет и она до сих пор является иконой стиля.

Есть ли более культовая персона, нежели Мадонна? Как музыкант, актриса и икона поп-культуры, она представляет собой исключительную персону, оказавшую невероятное влияние на мир моды. От белого кружевного платья Like a Virgin до платья Material Girl и конического бюстгальтера Jean Paul Gaultier Мадонна доказала, что она может заново открыть себя в любую эпоху.

Сейчас она предпочитает молодежный уличный стиль, но до своего 65-летия она перебрала невероятное количество модных образов. Она подражала Мэрилин Монро, Джин Харлоу и другим актрисам эпохи "Золотого века Голливуда", также экспериментировала с диско-стилем 1970-х и мистическими образами, вдохновленными каббалой. Не обошла Мадонна вниманием и наряды в стиле католической церкви. У нее были сложные отношения с религией, которую исповедовал ее строгий отец.

Фокус собрал лучшие наряды Мадонны с красных дорожек, который и сейчас служат вдохновением для модельеров и селебрити. Как раньше Мадонна подражала звездам прошлого, так теперь подражают ей.

Платье для церемонии MTV (1984)

На своей первой церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в 1984 году Мадонна была идеальной "дерзкой девственной невестой" в свадебном платье в нижнем белье, с пряжкой с дерзкой надписью на поясе и ярко-алой помадой.

Стиль невесты в 1984 году Фото: Getty Images

Подобный стиль уже демонстрировала Синди Лопер, но Мадонна возвела его в абсолют. Намного позже его каждая по своему повторили поп-принцессы Кристина Агилера и Бритни Спирс на церемонии MTV Video Music Awards в 2003 году.

Мадонна начала шокировать своих фанатов и критиков с начала своего большого пути на сцене. И делала это успешно.

Намного позже она рассказывала. Что сама делала себя макияж на церемонию и выбрала саму яркую красную помаду, которую могла найти.

Образ Мэрилин Монро (1987)

В начале своей карьеры Мадонна вдохновлялась образами кинодив Золотого века Голливуда. И для красной дорожки American Music Awards выбрала наряд в стиле Монро – платье по фигуре с декольте и выбеленные волосы.

Образ Мэрилин Монро был у Мадонны любимым Фото: Getty Images

В то время ее визитной карточкой были выразительные брови, алые губы и родинка у рта.

Бюстгальтер на Каннском кинофестивале (1991)

В 1990-х кинофестивали были довольно чопорным мероприятием. Так что Мадонна определенно произвела фурор, когда появилась на красной дорожке Канн в своем фирменном конусообразном бюстгальтере от Jean Paul Gaultier, трусиках с высокой талией и атласной накидке.

Конусобразный бюстгальтер на Каннском кинофестивале Фото: Getty Images

Конусный бюстгальтер стал одним из ее фирменных нарядов.

Украшения на 20 миллионов на церемонии "Оскар" (1991)

К 1991 году Майкл Джексон и Мадонна были двумя крупнейшими поп-звездами в мире. Король поп-музыки и королева поп-музыки. Так что на церемонию "Оскар" они пришли вдвоем.

Мадонна исполняла свою оскароносную песню "Рано или поздно" из фильма про Дика Трейси. И она блистала в образе Мэрилин Монро в блестящем платье и бриллиантовых украшениях на 20 миллионов долларов.

Образ Монро и Джин Харлоу на "Оскаре" Фото: Getty Images

Говоря о своем эффектном выходе, Мадонна рассказала, как они с Майклом Джексоном договорились пойти вместе.

"Майкл такой: "Ну, с кем ты собираешься пойти?". Я посмотрела на него и сказала: "Я не знаю. Ты хочешь идти?". И он сказал: "Да, это было бы здорово", — пошутила Мадонна.

Мадонна и Майкл Джексон оставались хорошими друзьями до смерти короля поп-музыки в 2009 году.

Примечательно, но после эффектного появления с Джексоном, Мадонну прозвали "новой Мэрилин", предрекая ей скорый конец карьеры. Как видим, критики ошибались.

Стиль Эвиты (1996)

"Только я могла понять ее страсть и боль", — сказала Мадонна о своей роли в "Эвите". На премьеру фильма она надела утонченный красный костюм от Christian Dior и шляпку с вуалью, которая напоминала те, что носила сама Эва Перон.

Образ из фильма "Эвита" Фото: Getty Images

Мадонна перенесла киношный образ на красную дорожку и показала, что ретро может быть эффектным.

Глубокое декольте на "Золотом Глобусе" (1997)

В 1997 году Мадонна была частой гостьей на красных дорожках, ведь она снялась в мюзикле "Эвита". Это была ее первая киноработа за которую ее высоко оценили. Певица получила премию "Золотой Глобус" за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле. И на красной дорожке она появилась в компании Карлоса Леона, который стал отцом ее дочери Лурдес.

Простой, но эффектный образ для выхода с бойфрендом Фото: Getty Images

Мадонна выглядела потрясающе в черном платье с глубоким декольте. И она казалась очень счастливой. Жаль, но ее роман с Карлосом продлился всего три года. В 1997-м они расстались.

Стиль миссис Ричи (2000)

Мадонна и британский режиссер Гай Ричи прожили в браке семь лет и развелись в 2008-м. Но в 2000 году пара была счастлива и отмечала сразу два важных события: рождение сына Рокко Ричи и премьеру фильма "Большой куш".

Мадонна и Гай Ричи Фото: Getty Images

Мадонна переняла у супруга немного небрежный британский стиль и часто выходила на красную дорожку в стильных мужских костюмах. Например, на спине этого атласного пиджака была вышивка "Миссис Ричи".

Стиль диско (2005)

В 2005 году Мадонна отмечала успех своего альбома Confessions on a Dance Floor, который пять раз стал платиновым. И на красных дорожках она появлялась в нарядах в стиле диско, демонстрируя изумительную спортивную форму. Церемония MTV European Music Awards не стала исключением.

Стиль диско Фото: Getty Images

Фиолетовое боди, короткая куртка, сапоги и мягкие локоны – таков был любимый образ Мадонны в те годы и его цитируют до сих пор.

Прозрачное платье для Met Gala (2016)

В 2016 году Мадонна доказала, что еще может удивлять своих поклонников. На знаменитый Met Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке она пришла в прозрачном кружевном наряде от Givenchy и в компании Риккардо Тиши, который и создал для нее этот наряд.

Платье, которое шокировало на Met Gala в 2016 году Фото: Getty Images

Мадонну критиковали за откровенность платья, за то что она оделась "не по возрасту", впрочем, за все то, за что ее критиковали всегда.

Образ Мадонны для Met Gala (2018)

Через два года Мадонна снова появилась на Met Gala. И тема того вечера подходила ей идеально: связь моды и католицизма. Наряд для нее создал ее давний друг Жан Поль Готье. Черное платье, корона из крестов и букет черных роз в руках.

Образ Мадонны для Мадонны на Met Gala Фото: Getty Images

Мадонна блистала на красной дорожке, а потом и на сцене, исполнив одну из своих культовых композиций "Like a Prayer". В качестве бэк-вокалистов дивы выступили исполнители в монашеских рясах.