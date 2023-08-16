Девушка Криштиану Роналду предстала в купальнике самого трендового цвета лета 2023 (фото)

Джорджина Родригес показывает свой отдых в Саудовской Аравии.

29-летняя испанская модель Джорджина Родригес примерила купальник самого модного цвета лета 2023 года. Снимками с отдыха мама двоих детей делится в своем Instagram.

Невеста португальского футболиста Криштиану Роналду предстала в ярко-розовом бикини. К пляжному образу звезда соцсетей добавила черные солнцезащитные очки и собрала свои темные волосы. Джорджина обозначила локацию своего отдыха — Саудовская Аравия. Здесь они с семьей живут последние несколько месяцев, ведь спортсмен подписал контракт с ФК "Ан-Наср".

Розовый — самый трендовый цвет лета 2023 года после выхода фильма Греты Гервиг "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

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Джорджина Родригес Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду встречаются с 2016 года и воспитывают пятерых детей, двое из которых — их общие. В 2017 году модель родила дочь Алану Мартину, а весной 2022 — Беллу Эсмеральду. Однако во время родов еще один ребенок, мальчик, умер.

Также у Роналду есть сын Криштиану-младший и близнецы Ева и Матео.

Джорджина Родригес с детьми Криштиану Роналду Фото: Getty

Напомним, Джорджина Родригес показала всех пятерых детей Криштиану Роналду.

Также Фокус писал о том, как португальский футболист с семьей живут в Саудовской Аравии.