Мила Кунис и Эштон Кутчер выставили свой дом на Airbnb (видео, фото)

Звездные супруги приглашают пожить у себя "незнакомых людей".

45-летний американский актер Эштон Кутчер и Мила Кунис объявили в Instagram, что будут сдавать свой дом на Airbnb.

В коротком ролике видно, как Кутчер сидит рядом с Кунис перед их пляжным домом в округе Санта-Барбара и рассказывает жене о своей "действительно глупой идее".

"Это глупее, чем мои усы, я обещаю", — говорит актер. На что уроженка Черновцов отвечает со смехом: "Я уверена. Что это за идея?"

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"Я думаю, что к нам на пляже должны прийти совершенно незнакомые люди. Здесь так красиво", — продолжает он. А Мила Кунис спрашивает: "Как в реальной жизни?"

Эштон Кутчер и Мила Кунис

Кутчер подписал пост, объясняя: "Это не самая безумная идея, которая у меня была... оставайтесь с нами в нашем домике на пляже и идите, будто мы старые друзья!"

Он поделился ссылкой на Airbnb, где демонстрируется место под названием "Оазис на берегу океана Эштона и Милы". Возможность забронировать одну "счастливую вечеринку" открывается в среду, 16 июля 2023 года, в 10 утра по тихоокеанскому времени.

Дом может похвастаться двумя спальнями, одной кроватью и одной ванной комнатой, в нем могут остаться до четырех человек.

Супруги описали недвижимость на пляже как свой "дом вдали от дома", который идеально подходит для отдыха с видом на горы Санта-Инес. В доме есть много необходимых вещей — Wi-Fi, камеры видеонаблюдения на территории, полотенца, мыло и туалетная бумага — он не включает некоторые другие удобства, такие как стиральная машина, кондиционер, фен или шампунь.

Дом Милы Кунис и Эштона Кутчера Фото: Скріншот

Напомним, Мила Кунис показала стильные джинсы на лето 2023.

Также Фокус писал о новой инициативе Милы Кунис для помощи Украине.