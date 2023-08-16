Красные, пушистые и клатчи: главные тренды сумок на осень 2023

Пусть трендов много, но сумка это еще и функциональный аксессуар, так что она должна быть удобной, а не только красивой.

Сумки также подвержены моде, как и прочие аксессуары. Одно время в моде были крохотные сумочки, в которые с трудом помещалась даже губная помада. В эпоху пандемии люди и вовсе не выходили из дома, а сейчас в моду снова возвращаются объемные сумки, в которые влезет все, что может понадобиться в течение дня, который вы проводите вне дома.

Сейчас на первое место выходит качество. Стилисты рекомендуют не покупать десятки сумок, идя на поводу своему сиюминутному порыву, а ограничится парочкой, которые точно не выйдут из моды годами и прослужат долго.

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Фокус собрал главные тренды сумок, который будут актуальны осенью 2023 и, скорей всего, так вам понравятся, что вы не расстанетесь с ними.

Красные сумки

Дизайнеры представили множество огненно-красных сумок на осень/зиму 2023 года: от сумок через плечо до клатчей и сумок-кроссбоди. Красная сумка может быть любого размера и фасона, но красный – это универсальный цвет, который привлечет внимание, оттенит образ в черном цвете и добавить элегантности, если вы наденете джинсы.

Красная сумка - в трендах сезона осень 2023

Пусть красный кажется не таким уж экстравагантным цветом, но красная сумочка, как и маленькое черное платье – это классика, которой стоит оказаться в вашем гардеробе.

Ручки-цепочки

Ручки-цепочки в этом сезоне добавили изюминку сумкам Loewe, Victoria Beckham и Louis Vuitton. Воспринимайте вездесущую металлическую фурнитуру как украшение для своей сумки и как шикарный способ украсить даже самый простой образ.

Сумка с цепочкой - главный тренд сезона осень 2023

Сумка с цепочкой - главный тренд сезона осень 2023

Интересно, но первую дамскую сумку на цепочке создала Коко Шанель, с успехом вернувшись в мир моды в 1954 году. Тогда дамы носили ридикюли и держали их в руках, а у Коко руки были чаще заняты, чем свободны. Так что она приделала цепочки к сумке и повесила ее на плечо. По слухам, она даже вставляла в звенья цепи сигарету, когда ей срочно требовалось освободить руки.

Клатч

За последние несколько лет клатч отошел на второй план, но снова вернулся на подиумы сезона осень-зима 2023 года, хотя и выглядел несколько иначе, чем те версии, которые вы, возможно, помните, видели в ночных клубах примерно в 2008 году.

Клатч - главный тренд сезона осень 2023

Клатч - главный тренд сезона осень 2023

С клатчем, все дело в том, как вы его носите, и осенью 2023 клатч не значит – маленькая сумочка, которую нужно держать в руках. Сегодня это объемная и удобная сумка, которую носят подмышкой.

Объемная сумка XXL

Именно та сумка в которую влезет буквально все необходимое в трендах этой осени.

Объемные сумки - в трендах осени 2023

Вдохновительницей этого стиля, несомненно, стала Джейн Биркин, которая получала в подарок очередную удобную сумку имени себя и носила ее с элегантной небрежностью, умещая в нее все: от документов до спонтанных покупок. Не нужно упорядочивать свои вещи — эти сумки достаточно вместительны, чтобы вместить всю вашу жизнь.

Сумки с эффектом крокодиловой кожи

Конечно, сейчас использовать настоящую кожу крокодила неэтично и крупные бренды отказываются от этой практики. Но эко-кожа, имитирующая настоящую – в трендах.

Сумка "под крокодила" - в трендах осени 2023

К тому же теперь она может быть любого цвета: от скромного черного, до сияющего серебристого.

И стоит отметить, что эта тенденция коснулась не только сумок: в моде этой осенью плащи, тренчи, куртки, сапоги и туфли с эффектом крокодильей кожи.

Блестящая сумка

Металлик не выходит из моды, а только набирает обороты. Он присутствует в маникюре, в одежде, обуви и сумки никак не могли быть исключены из этого списка.

Сумка цвета металлик - в трендах осени 2023

Маленькие сумочки, напоминающие диско-шар, большие сумки, похожие на пакеты из фольги, привычные классические модели в неожиданном исполнении, словом есть из чего выбрать.

Сумка цвета металлик - в трендах осени 2023

Сумка цвета металлик добавит неожиданный акцент в дневной образ и добавить диско-энергетики в вечерний.

Меховые сумки

Прошлой осенью все было в замше, но в этом сезоне мех берет на себя инициативу. Появились всевозможные меха — на сандалиях, на лацканах, а теперь и на сумках. Для тех, кто не совсем готов надеть гигантскую шубу, плюшевые сумки — идеальный способ окунуться в тренд, не переусердствуя.

Меховые сумки в трендах осени 2023 Фото: Getty Images

Бренды создают сумки из овчины, или используют искусственный мех, имитирующий настоящий, или вовсе похожий на что-то инопланетное.

Но пушистые мягкие сумки – тренд осени 2023, который явно сохранится и до зимы. Есть что-то такое уютное в меховом клатче. Популярность этого тренда в том, что такая сумочка — это "легальный" способ вынести на улицу свою любимую подушку.

Маленькая ручка сверху

Сумочки с маленькими ручками сверху появились раньше, чем длинные ремешки через плечо. Такую сумочку носила Грейс Келли, прикрывая свой живот и скрывая беременность. Их предпочитала Одри Хепберн. Такая сумочка предполагает, что у вас достаточно свободные руки, чтобы одну из них занять небольшой элегантной сумочкой классической формы.

Сумка с короткой ручкой

"Изящные, роскошные сумки с ручками сверху — ключевые силуэты в этом сезоне", — говорит модный эксперт Тиффани Хсу из Mytheresa.

Сумка с короткой ручкой

Классика середины прошлого века в современной интерпретации позволяет создавать женственные элегантные образы.

Безумный дизайн

Если до сих пор тренды сумок осени 2023 были об удобстве, цвете и вместительности. То еще один тренд, который, на самом деле всегда был в моде, это странный, или безумный дизайн.

Официальное разрешение на "безумный" дизайн дал бренд Hermès, когда выпустил баснословно дорогие сумочки в виде своего собственного бутика.

Сумка Hermès Фото: Instagram Hermes

Целый дом носить в руках необязательно, но если хотите приобщиться к этому модному сумасшествию, то начните с сумочек в форме сердец, корзин, или шаров. Словом, внесите в свой образ немного хулиганства.

Сумочки с безумный дизайном - в трендах осени 2023

Напомним, ранее Фокус писал о том, кому достались сумки, принадлежавшие Джейн Биркин. Оказалось, что они были проданы на аукционах, а деньги отправились на благотворительность.

Но сумка Биркин, которую носила та, кто ее создал, это слишком дорогая и уникальная вещь в мире моды, так что только одна владелица уникального аксессуара решилась рассказать о своей покупке.