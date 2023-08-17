Сальма Хайек с мужем, мамой и детьми отправились на прогулку (фото)

Звездная смешанная семья проводила время в Мексике.

56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек проводит время с семьей в Мексике. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду фильма "Дом Gucci" заметили на прогулке с мужем, французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Влюбленные держались за руки, когда они вышли в свет в парных аутфитах. Сальма была в белом вязаном платье без бретелек. А ее возлюбленный выбрал повседневный образ в белой футболке и джинсах в стиле пэчворк с кроссовками Gucci. К образу актриса также добавила массивную сумочку.

Супруги были на вечернем летнем отдыхе в Лос-Кабос, Мексика. Вместе с парой были замечены мама Сальмы, Диана Хименес Медина, и их дети.

Вместе актриса и бизнесмен воспитывают четверых детей. Это 25-летний Франсуа-младший, 22-летняя Матильда, 16-летний Огюстен и 15-летняя Валентина — единственный общий ребенок супругов.

А Огюстен — наследник предпринимателя и супермодели Линды Евангелисты.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Сальма Хайек с мужем и дочерью Фото: Getty Images

Поженились они в 2009 году.

Напомним, Сальма Хайек трогательно обратилась к Пенелопе Крус и Зои Салдане.

Также Фокус писал о том, как Сальма Хайек выглядит в бикини на снимках папарацци.