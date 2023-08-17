Ирина Билык, Monatik и другие украинские артисты почтили память Кузьмы Скрябина

Сегодня бы известному украинскому музыканту исполнилось бы 55 лет.

Украинские артисты почтили память Кузьмы Скрябина. Сегодня, 17 августа, певец, композитор и писатель отпраздновал бы 55-летие.

Впрочем, к сожалению, легендарный артист погиб восемь лет назад. 2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко погиб в ДТП вблизи села Лозоватка под Кривым Рогом.

В день рождения Кузьмы Скрябина его друзья и коллеги, которые и сейчас исполняют его песни, почтили его память, опубликовав фото и видео, которые напомнили об артисте.

Также сегодня впервые в Киеве пройдет концерт ко дню рождения Кузьмы Скрябина "Шампанские глаза". Традицию этих концертов начали родители Кузьмы. В исполнении Киевского академического муниципального духового оркестра в этот вечер будут звучать любимые хиты "Скрябина".

Дирижером будет маэстро Николай Лысенко, потомок известного композитора. Песни Андрея Кузьменко будут петь звездные гости. Концерты к его 55-летию также состоятся в других городах, в частности 17 августа, в день рождения певца будет фестиваль во Львове, а 20-го — хиты "Скрябина" прозвучат в Одессе.

Одной из первых стала Ирина Билык, которая вместе с ним когда-то записала трек "Мовчати" и снялась в чувственном видео.

Ирина Билык опубликовала фотографию с Кузьмой.

Пост от Ирины Билык

"С твоим днем тебя, Андрей! Сегодня на твоем фестивале буду петь только для тебя!" — написала она.

Дмитрий Монатик опубликовал видео своего выступления на День Независимости Украины с трогательной подписью.

Пост от Андрея Монатика

"С Днем рождения, легендарный Кузьма Скрябин! Ваша музыка живет везде годы! С большой радостью и честью всегда исполняем "Старые фотографии" на концертах, лелея и пронося любовь к нашей культуре", — написал Дмитрий.

Частичку своего выступления показал исполнитель Ріапобой: зрители поют "Шампанские глаза".

Пост от Pianoбой

Певица Наталья Могилевская запостила ролик, в котором исполнила песню "Места счастливых людей", еще одного хита Скрябина.

Пост от Натальи Могилевской

"Сегодня твой день, Кузьма, друг... Часто вспоминаю тебя. Часто думаю, а как бы ты отреагировал, а что бы ты сказал... Скучаю. Наша дружба навсегда в сердце", — написала артистка.

Также небольшой клип с посвящением опубликовала певица Roksolana.

Пост от певицы Roksolana

"Сегодня день Рождения нашего любимого Кузьмы Скрябина! Навсегда в наших сердцах", — написала она.

Исполнение хита "Люди как корабли" показала группа "Антитела".

Пост от группы "Антитела"

"Твои слова, которые никогда, не теряют актуальности. А мы поем Твои песни, прислушиваемся и стараемся не грустить", — подписали ролик участники группы.

На странице памяти Кузьмы в Instagram тоже появилось сообщение.

Пост памяти

"Эта страница не просто так, она наполнена твоим существованием, ты до сих пор существуешь, ты видишь, как мы тебя слушаем, прислушиваемся к твоим советам и высказываниям. Твои песни навсегда. Спасибо тебе за все. Ты — легенда. С днем рождения, Кузьма!" — написано на странице.