Куда пропала Эмбер Херд после скандальных разбирательств с Джонни Деппом

Netflix выпустил новый документальный фильм о судебном процессе, так что фанаты задались вопросом, куда пропала бывшая жена Джонни Деппа.

История развода Эмбер Херд и Джонни Деппа снова появилась на первых полосах таблоидов. Netflix выпустил новый документальный фильм о судебном процессе между супругами 16 августа, так что фанаты задались вопросом, куда исчезла Эмбер, тогда как Депп вернулся к съемкам и гастролирует со своей группой. Об этом пишет Daily Mail.

Эмбер Херд уехала за границу, оставив Голливуд, вскоре после того, как она проиграла печально известное дело о клевете, возбужденное Джонни Деппом в 2022 году.

Херд была замужем за Деппом с 2015 по 2017 год, но суд состоялся в 2022 году.

Эмбер Херд продала свой калифорнийский дом в пустыне Юкка-Вэлли в июле 2022 года и переехала в Европу.

Звезда "Аквамена" заработала 1,05 миллиона долларов за дом вскоре после вынесения решения по делу между ней и ее бывшим мужем.

Сначала Эмбер уехала на Майорку, сняв там квартиру, а потом – в Мадрид, где решила обосноваться надолго.

Эмбер Херд на кинофестивале в Таормине, Италия

В интервью местному изданию El Gordo y la Flaca Эмбер сказала, что любит Испанию и хотела бы тут остаться. Причем, разговаривая с корреспондентом, актриса продемонстрировала знание испанского языка.

И хоть она не собирается сниматься в Голливуде в ближайшее время, Эмбер Херд не оставила карьеру актрисы. 25 июня она появилась на премьере своего нового фильма "В огне" на кинофестивале в Таормине в Италии.

"Прямо сейчас я просто хочу, чтобы в меня не бросали камни. Я просто хочу снимать фильмы и быть оцененной как актриса. Я не хочу, чтобы меня распяли", — сказала Херд, комментируя свою карьеру.

В Испанию Эмбер переехала не сама, а со своей дочерью Уной. Девочка родилась от суррогатной матери 8 апреля 2021 года, через четыре года после ее развода с Деппом.

Эмбер Херд с дочкой

Эмбер уже сказала, что хочет вырастить малышку в покое, "вдали от всякого шума".

В апреле 2023 года инсайдер сообщил, что Херд "не могла дождаться, чтобы покинуть США со своей дочерью" после того, как в июне 2022 года суд по делу о диффамации вынес вердикт.

В июле 2022 года вердикт по делу о клевете был вынесен в пользу Деппа, требуя от Херд выплаты 5 миллионов долларов в качестве штрафных санкций и 10 миллионов долларов в качестве компенсации.

Однако штрафные санкции были ограничены 350 000 долларов в соответствии с законодательством штата Вирджиния.

Напомним, ранее Эмбер Херд вернулась в Instagram и опубликовала первый пост за долгое время.