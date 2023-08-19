Только для взрослых: в Сети продают бородатых кукол Борби, которых можно побрить (фото)

Неидеальная кукла по имени Борби стоит $20 долларов.

На волне успеха фильма Греты Гервиг "Барби" в Сети активизировались любители рукоделия, которые предлагают не только одежду для этих кукол, различные аксессуары и мебель, но и модифицированных кукол. На сайте Etsy, который специализируется на изделиях ручной работы и старинных вещах и материалах, уникальных товарах и тому подобное, в продаже появились аналоги Барби по имени Борби. Правда, в отличие от идеальной куклы эти – с бородой и густыми волосами на руках и ногах. В комплекте к каждой кукле идет бритва, которой ее можно побрить. Стоит такое сомнительное удовольствие 20 долларов.

"Борби не похожа ни на одну другую куклу, с которой вы играли! Она пушистая и готова к стрижке! Достаньте бритву (входит в комплект) и подарите ей собственный стиль! Борби понравится ее новая, шелковистая, гладкая кожа без волос!" – говорится в описании товара.

Фото: etsy.com Фото: etsy.com Фото: etsy.com Фото: etsy.com Фото: etsy.com

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Продавцы обращают внимание на то, что бритва – настоящая, а потому советуют держать ее подальше от детей.

"Это предназначено только как подарок для взрослых", – уточняют они.

Ранее Фокус писал о том, что создатели фильма "Барби" уже задумываются о том, чтобы снять продолжение истории о приключениях куклы. Скорее всего, над сиквелом будет работать та же команда, что и над оригиналом.

Мы также писали о том, сколько Марго Робби получит за съемки в картине и ее продюсирование.