Кошмар арахнофобов: вышел новый трейлер 12 сезона "Американской истории ужасов"

В новом сезоне зрителей ждут еще более жуткие истории, а трейлер намекает на то, что "Деликатный" станет одной из самых пугающих глав в "Американской истории ужасов"

20 сентября на экраны выходит 12-й сезон "Американской истории ужасов" под названием "Деликатный", в актерский состав которого вошли Эмма Робертс, Ким Кадашьян и Кара Делевинь. И если раньше поклонники проекта уже видели тизер, то теперь FX Networks опубликовал полный официальный трейлер сезона.

Отметим сразу, что уже с первых кадров понятно: сериал – не для слабонервных и не для тех, у кого арахнофобия (боязнь пауков), поскольку после просмотра трейлера она рискует усугубиться.

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Delicate следует за Робертс в роли Анны Олкотт, которая отчаянно пытается сбалансировать свою карьеру независимой актрисы и пройти ЭКО, чтобы забеременеть. Она постепенно убеждается, что кто-то или что-то работает против ее усилий. Тизер предлагает стилизованный взгляд на то, как это могло бы выглядеть, в то время как в книге ужас детализирован еще больше. В кратком изложении, например, видно, что Олкотт может "чувствовать, как ребенок шевелится внутри нее, может видеть напряжение, которое он берет на себя в ее слабеющем теле".

В 12-м сезоне "Американской истории ужасов" также примет участие Мэтт Чукри, наиболее известный своими ролями в фильмах "Девочки Гилмор", "Хорошая жена" и "Обитель". Среди других актеров – новички АИУ, такие как Аннабель Декстер-Джонс, Микаэла Джей Родригес, Одесса Ацион, Джули Уайт и Дебра Монк. Бывшие актеры сериала Закари Куинто и Билли Лурд тоже появятся в Delicate.

"Американская история ужасов: Деликатный" разделен на части: первые эпизоды выйдут 20 сентября, а последующие части еще не анонсированы. Новые дополнения к актерскому составу могут придать дополнительный элемент интриги стареющей франшизе.

Ранее Фокус писал о том, что Ким Кардашьян появилась на постере "Американской истори ужасов" в жутком образе и с огромным пауком на животе.