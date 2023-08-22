Ирина Шейк и Том Брэди готовы жить вместе

Модель, как сообщается, очень взволнована романом с бывшим мужем Жизель Бюндхен.

Слухи о том, что модель Ирина Шейк и квотербек Том Брэди встречаются, ходят уже давно. А теперь таблоиды сообщают о том, что она "очень взволнована" романом со спортсменом, которого называют "парнем ее мечты". Об этом пишет Page Six.

37-летняя Ирина "впечатлена Томом", сообщает источник, отмечая, что ей очень нравится с ним встречаться.

"Он парень ее мечты", — добавил инсайдер.

Том Брэди

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По слухам, интрижка пары становится все более серьезной. И хоть каждый из них работает по своему графику, они все равно стараются видеться так часто, как это возможно.

Инсайдер также отметил, что Ирина готова приезжать в Тому в любое время и находится с ним так долго, что это уже можно назвать совместным проживанием.

Эта информация появилась после того, как стало известно, что в прошлом месяце пара ночевала в Лос-Анджелесе и в начале этого месяца "пряталась" в отеле Twenty Two в Лондоне в течение двух дней.

Звезда НФЛ и модель были замечены в одном и том же роскошном отеле, но зарегистрировались отдельно с разницей всего в пять минут .

Слухи о романе пары начали циркулировать в мае, когда инсайдер сообщил Page Six, что Шейк буквально "накинулась" на бывшего игрока New England Patriots на свадьбе Джо Нахмада и Мэдисон Хедрик .

"Она следила за ним все выходные. А потом буквально набросилась на него", — рассказал тогда инсайдер.

Однако менеджер Шейк раскритиковал эту информацию, заявив, что эта история была "полностью вымышленной".

Том Брэди живет одинокой жизнью с тех пор, как в октябре 2022 года был оформлен его развод с супермоделью Жизель Бюндхен.

Том Брэди и Жизель Бюндхен

Он и 43-летняя модель Victoria's Secret продолжают воспитывать 13-летнего сына Бенджамина и 10-летнюю дочь Вивиан. Спортсмен также является отцом 15-летнего сына Джека от бывшей девушки Бриджит Мойнахан.

А у Шейк есть дочь Леа после четырехлетнего романа с актером Брэдли Купером. Они расстались в 2019 году.

Ранее стало известно, что Ирина Шейк "сузила свой ближний круг", чтобы "болтливые приятели" не создали неловких ситуаций и не разболтали лишнего журналистам таблоидов.