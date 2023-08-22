Бойфренда Рианны впервые заметили после новостей о рождении второго ребенка (фото)

В августе 2023 года A$AP Rocky и Рианна во второй раз стали родителями.

34-летнего американского рэпера A$AP Rocky впервые заметили на публике после новостей о том, что он и певица Рианна во второй раз стали родителями. Об этом пишет Daily Mail.

Молодой отец был сфотографирован в понедельник, 21 августа 2023 года, со счастливым видом, когда он прибыл в студию звукозаписи в Лос-Анджелесе, на фоне новостей о том, что он и его возлюбленная Рианна стали родителями во второй раз. У звездной пары родился еще один сын.

Раким Майерс (настоящее имя и фамилия музыканта) улыбался, когда его фотографировали за рулем желтого спортивного автомобиля. Он был в серой шапке и с бриллиантовыми серьгами.

Рири в августе 2023 года родила второго ребенка, имя которого начинается на букву R, сообщили TMZ.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Они также являются родителями сына по имени РЗА Ательстон, который родился в мае 2022 года.

A$AP Rocky

Ни один из них пока публично не прокомментировал новости о пополнении в семье.

Последний раз Рианна была на публике в конце июля, когда она ужинала с бойфрендом в своем любимом итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике, Калифорния.

Рианна во время первой беременности Фото: Instagram/badgalriri

Напомним, 35-летняя Рианна во второй раз стала мамой.

Также Фокус писал о скандале вокруг кулона с буквой "Z", который бойфренд Рианны запостил в свой Instagram.