Стало известно, как чувствует себя Рианна после рождения второго ребенка

Знаменитость барбадосского происхождения родила уже двух сыновей.

Стало известно, как чувствует себя 35-летняя американская певица Рианна после рождения второго ребенка. Об этом пишет People.

Сообщается, что артистка барбадосского происхождения чувствует, что ее семья "полная" после того, как "тайно" родила своего второго сына от партнера A$AP Rocky.

Рири стала матерью двоих детей в начале августа 2023 года. И, похоже, бизнес-леди и ее возлюбленный не планируют больше детей.

Источник сообщил изданию: "Рианна чувствует, что теперь ее семья полная", а также добавил: "это то, чего она всегда хотела".

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Рианна во время первой беременности Фото: Instagram/badgalriri

TMZ сообщили, что хотя они еще не знают имени ее второго наследника, им известно, что оно начинается на "Р", как и имя первенца Рири, который родился в мае 2022 года.

Рианна во время первой беременности Фото: Instagram/badgalriri

Пока неизвестно о планах звездной пары заключить официальный брак. Ранее инсайдеры сообщали, что они сделают это после рождения первого ребенка, однако впоследствии стало известно о второй беременности артистки.

Напомним, Рианна родила второго сына в августе 2023 года.

Также Фокус писал о первом появлении на публике бойфренда Рианны после вторых родов певицы.