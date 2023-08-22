В TikTok запустили новый челлендж: "Разбей яйцо о голову своего ребенка" (видео)

Родители приглашают детей готовить с ними яичницу и в какой-то момент разбивают яйцо о лоб ребенка, снимая его реакцию. Такой челлендж уже вызвал гнев у большинства пользователей, которые заявили, что взрослые унижают малышей перед многомилионной аудиторией.

В соцсетях было уже немало странных челленджей, но последний, появившийся в TikTok, вызвал недоумение и возмущение у большого числа пользователей, а то, что многим казалось смешным, на самом деле оказалось далеко не таким безобидным. Речь идет о челлендже crack eggs ("разбей яйцо"). И все бы ничего, если бы это яйцо не разбивалось о голову ребенка, пишет NDTV.

В видео, которые заполонили TikTok, родители, чаще всего матери, готовят с ребенком вместе на кухне. В какой-то момент они берут яйцо и разбивают его о голову малыша, записывая на видео реакцию. Такой шаг со стороны старшего приводит ребенка в крайнее удивление и замешательство. Некоторые из детей смеются, другие расплакались от растерянности. В это же время их родители громко смеются.

В сети уже окрестили подобный челлендж "жестоким обращением с детьми" и обвинили родителей в том, что они издеваются над сыновьями и дочками ради лайков в соцсети.

"Во-первых, ребенок получает яйцом по голове, и он немного смущен, сбит с толку и думает, что это немного смешно. Затем они идут дальше. Или им разбивают яйцо об голову, и они очень расстраиваются из-за этого и сходят с ума", "Этот тупой #eggcrackchallenge — жестокое обращение с детьми. Серьезно, возможно, у вашего ребенка произойдет внутреннее кровотечение из головы или что-то в этом роде. Просто прекратите это. Яйца иногда трудно разбить. Видно, что некоторым детям это не нравится. Будьте хорошим родителем, а не кричите о себе", "Это не смешно, если вы причиняете своему ребенку боль и страдания из-за лайков и просмотров в социальных сетях, разбив яйцо или бросив кусок сыра (еще один ужасный вариант). Ваши дети – не ваш реквизит, нет такого количества просмотров, лайков или взаимодействий, которые заставили бы меня повредить хоть один волосок на голове моего ребенка, огорчить или унизить его. Не из-за 10 миллиардов лайков и Илона, который мне ответил", "Я не знаю, кому нужно это слышать, но ударить вашего ребенка яйцом по голове в рамках дурацкого "вызова" в социальных сетях совершенно неприемлемо. Это жестокое нападение на ребенка, который полагается на привязанность и поддержку своих опекунов", – пишут пользователи.

"Когда я смотрю эти видео, я думаю: "Неужели нам, родителям, так скучно, и мы отчаянно нуждаемся в контенте?" Неужели нам так нужно публиковать сообщения в Интернете, потому что быть частью нашего мира так утомительно? И дофаминовый удар, а также лайки и просмотры, которые мы сейчас, в 2023 году, разбиваем яйца о головы наших детей в надежде, что у них появится занимательная реакция, которую мы сможем опубликовать публично в Интернете, чтобы развлечь незнакомцев?" – не скрывает своего возмущения ярая противница этой затеи Сара Адамс, создавшая аккаунт "mom.uncharted" в TikTok. Он посвящен разоблачению эксплуатации и жестокого обращения с детьми в социальных сетях и в основном состоит из объяснения того, почему "шеринг" (чрезмерное распространение личного контента о детях в социальных сетях) невероятно проблематичен. В частности автор поделилась и своими мыслями о тенденции.

Сара Адамс яро критикует подобные издевательства над детьми

"Я смогла переварить только несколько видеороликов о разбивании яиц, потому что не нахожу ничего даже отдаленно смешного в ребенке, который рад помочь маме на кухне, выглядит растерянным, затем обиженным, а затем смущенным, потому что человек, которому он доверяет больше, чем любому человеку в мире, хихикает в камеру своего iPhone после того, что он сделал только что своему ребенку. Пожалуйста, не будьте первым хулиганом для своего ребенка. Потому что это именно то, что есть – издевательства. Ради контента. Это не только не смешно (действительно, есть так много способов сделать смешной и проверяющий контент для родителей — это не то), но это совсем не нормально", – заявляет она.

Еще один челлендж, где в детей бросают сыром

Ранее Фокус писал о том, что в Индии поймали родителей, продавших ребенка ради iPhone.