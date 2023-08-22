"Достигают сердца": пять самых известных песен Тото Кутуньо (видео)

В одном из интервью Кутуньо признался, что почти все свои песни написал на пляже, и очень часто – когда был совсем один с гитарой в руках.

22 августа 2023 года на 81-м году жизни скончался легендарный итальянский певец, композитор и телеведущий Тото Кутуньо, на песнях которого выросло не одно поколение. Его мягкий голос с легкой хрипотцой невозможно не узнать среди сотен других, а композиции в его исполнении становились вневременными хитами. Фокус собрал пять самых известных песен артиста и предлагает читателям вместе окунуться в годы молодости.

Solo noi ("Только мы")

Песня Solo noi – путевка Кутуньо на большую сцену, после которой о нем заговорили как о талантливом исполнителе. Она была впервые представлена публике 7 февраля 1980 года. В ней описываются романтические отношения между главным героем и его партнершей. Девушка говорит ему, что он для нее все, и у них сильная связь. Главный герой выражает свою любовь к ней и то, что он терпеть не может разлуку с ней. Они разделяют интимные моменты вместе, и он хочет быть единственным человеком, который заставляет ее чувствовать то же, что и она. Главный герой не хочет оставаться без нее и не выносит мысли о ее потере.

С этой песней Тото Кутуньо выступил в Сан-Ремо в 1980 году. Нежное фортепианное соло, трогательная задушевная мелодия в сочетании с глубоким хрипловатым баритоном, а за роялем — хмурый жгучий брюнет, который смотрит в зал исподлобья и то шепчет в микрофон, то почти кричит. Такое исполнение не могло никого оставить равнодушным, а молодому исполнителю песня принесла победу и первую славу. Песня вывела его на второе место в национальном хит-параде и вошла в двадцатку самых продаваемых синглов 1980 года.

Solo noi явила миру Тото Кутуньо как певца

Innamorati ("Влюбленные")

Innamorati была написана Тото Кутуньо в 1980 году, и он исполние ее на конкурсе Festivalbar. Это любовная песня о том, какое это счастье – быть влюбленными. Текст описывает всю гамму чувств двух людей, которые глубоко влюблены. Они видят друг друга в каждом действии и мысли и не могут выносить разлуки. Песня описывает пристрастие женщины к мужчине. Она не может выносить одиночества, постоянно звонит ему и все время думает о нем. Автор называет ее "innamorata", что означает "влюбленная" или "очарованная". Повторение этого слова подчеркивает интенсивность ее чувств.

Тут же – чувства мужчины. Он говорит, как девушка вошла в его жизнь и захватила ее. Раньше он был окружен компанией, но любимая стала для него самым важным.

Innamorati – гимн любви

Donna, Donna Mia ("Женщина моей мечты")

В этой песне герой поет о своей девушке, описывая ее как странную, но очаровательную. Он просит ее не грустить, потому что их отношения еще не окончены, и заверяет: она для него не просто приключение, а та, кого он любит и хочет сохранить в своей жизни. Лирический герой дорожит ею в своих мыслях, сердце, мечтах и времени. Мужчина любит ее, несмотря на ее хрупкость и неуверенность, и хочет, чтобы она знала, что принадлежит ему.

"Считаю, что лирическая песня должна доходить до сердца человека. Любовь — одно из самых прекрасных человеческих чувств. О ней можно столько сказать, что не хватит и 2000 лет. Если убрать из жизни любовь, то она потеряет смысл. Это многогранное чувство: любовь к женщине, другу, родине, природе, животным. Никогда нельзя забывать о романтическом аспекте жизни. На Земле уцелеет только тот народ и нация, которая сохранит в себе романтизм. Не самая богатая и развитая в технологическом плане страна выживет в наш век страшных потрясений, а самая мечтательная, наивная и поэтическая", – рассказывал Кутуньо, объясняя трогательную пронзительность своих песен о любви.

Тото Кутуньо представляет песню Donna, Donna Mia, 1979 год

L’italiano ("Итальянец")

Эта композиция – визитная карточка талантливого композитора и автора текстов. Песню L’Italiano называют гимном любви Италии. Она была написана Тото Кутуньо и Кристиано "Попи" Минеллоно в 1981 году и изначально предназначалась для певца и актера Адриано Челентано. Однако тот отказался ее исполнять, посчитав неподходящей для себя.

В 1983 году Тото приехал с этой песней в Сан-Ремо на знаменитый музыкальный фестиваль итальянской песни, который проводился уже в 33-й раз. Это было его четвертое выступление на сцене, где с песней "Solo noi" тремя годами ранее он победил.

Официально песня заняла только пятое место, однако по результатам народного голосования она стала безоговорочным победителем. Композиция 13 недель держала первые места в хит-парадах Франции, Италии, Швейцарии, а также высокие позиции в других странах. С тех пор прошло 40 лет, однако и сегодня она считается одной из самых известных во всем мире итальянских песен.

L’Italiano рассказывает об итальянской жизни: о том, что видит обычный итальянец вокруг себя, о женщинах, отношению к религии, о страсти итальянцев к футболу, о художниках и американизме, и о гордости за свою страну.

В 1983 году финский певец Кари Тапио записал версию этой песни на финском языке под названием Olen suomalainen (Я — финн), а исполнитель Хосе Аугусто представил кавер-версию на португальском языке под названием Faz de Conta.

Песня L"italiano сделала Тото Кутуньо живой легендой

Serenata ("Серенада")

Песня Serenata является классикой, тронувшей сердца любителей музыки по всему миру. Выпущенная в 1984 году, эта итальянская баллада покорила публику проникновенными текстами и завораживающей мелодией. Тото Кутуньо, которого часто называют "итальянским Элвисом", в очередной раз подтвердил, что он не только талантливый певец, но и умеет писать композиции, которые касаются души.

Песня рассказывает историю потерянной любви, тоски и горько-сладких воспоминаний, которые остаются в сердце. Сочетание глубокой лирики Кутуньо и его исключительной музыкальности создали шедевр, который, как и L’italiano, выдержал испытание временем.

Источником вдохновения для создания "Серенаты" послужил личный опыт и наблюдения Тото Кутуньо. Он опирается на универсальную тему потерянной любви и чувств, которые ее сопровождают. Кутуньо упоминал в различных интервью, что эта песня была вдохновлена отношениями, которые оказали на него неизгладимое влияние.

Кутуньо пел Serenata на многочисленных концертах и музыкальных мероприятиях по всему миру. Одно из самых заметных исполнений – на конкурсе "Евровидение" 1984 года, где Кутуньо представлял Италию.

На протяжении многих лет различные артисты исполняли каверы на Serenata, отдавая дань уважения музыкальному гению Тото Кутуньо. От итальянских музыкантов до мировых звезд, эта песня была заново изобретена на разных языках и в разных стилях, демонстрируя свою универсальность. Некоторые известные кавер-версии включают версии Лауры Паузини, Аль Бано и Иль Воло.

Тото Кутуньо на фестивале в Сан-Ремо, 1984 год

Секрет популярности песен Тото Кутуньо

В своих песнях Тото Кутуньо огромное внимание уделял эмоциям и чувствам, которые пережил лично. Несмотря на то, что он был невероятно талантлив, красив и сводил женщин с ума, исполнитель всю жизнь был рядом с одной – своей женой Карлой. Во время визита в Киев в 2015 году, беседуя с журналистами, он посетовал, что нынешние песни не имеют той души, как и настоящие чувства встречаются все реже.

"Раньше в песни вкладывалось больше души и душевности. Сейчас жизнь слишком суетная, быстрая. К примеру, сегодня нет настоящих семей. Они создаются и быстро распадаются, затем вновь создаются слишком быстро. Нынче нет настоящей любви и желания жертвовать чем-то, чтобы быть вместе. Для того чтобы иметь семью, нужно иметь уважение и терпеть все проблемы, которые могут быть. Сегодня молодежь нетерпима, и каждый живет своей жизнью".

Он также признался, что если бы не стал легендарным артистом, посвятил бы жизнь бухгалтерскому учету.

Ранее Фокус писал, что Тото Кутунью скончался от продолжительной болезни.