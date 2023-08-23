Камалия вспомнила, как пела с Тото Кутуньо (видео)

Итальянский маэстро ушел из жизни 22 августа 2023 года в возрасте 80 лет.

46-летняя украинская певица Камалия вспомнила, как пела с итальянским музыкантом Тото Кутуньо в 2007 году. Архивным видео звезда сцены делится в своем Instagram.

"Я выросла, слушая мелодии, созданные маэстро Тото Кутуньо, исполненные такими артистами, как Джо Дассен и Челентано", — отметила артистка и показала видео, на котором в 2007 году спела с итальянским композитором его песню "Soli".

Также Камалия вспомнила, как в 2017 году посетила концерт итальянца в Киеве.

"Встретив Маэстро за кулисами, была очень удивлена, что он меня запомнил. Его неожиданная смерть очень расстроила меня. Музыкальный мир действительно потерял незаменимый талант. Я буду вечно чтить память о Тото Кутуньо, а его песни всегда будут занимать особое место в моем сердце💔 R.I.P Маэстро", — написала певица.

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Камалия и Тото Кутуньо в 2007 году

Напомним, Тото Кутуньо ушел из жизни в миланской больнице. Об этом сообщил его менеджер. Как известно, музыкант долго боролся с онкологией, однако официальная причина смерти певца пока неизвестна.

Также Фокус писал о самых известных композициях Тото Кутуньо.