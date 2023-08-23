Единственный в мире: в американском зоопарке появился на свет удивительный жираф (видео)

Показав маленького жирафа публике, что обычно не практикуется в зоопарке, его руководители надеюся привлечь внимание к проблемам, с которыми эти животные сталкиваются в дикой природе.

В зоопарке Брайтс в городе Лаймстоун (штат Теннеси, США) 31 июля на свет появился уникальный сетчатый жираф, которого уже назвали единственным в мире. Особенность животного, а это самка, в том, что на ней нет ни одного пятна, – теленок полностью коричневый, сообщает CBS News.

По словам директора зоопарка Дэвида Брайта, последний зарегистрированный однотонный жираф был в 1972 году в Токио. Судя по архивным фотографиям, жираф по имени Тошико родился в зоопарке Уэно.

Сетчатый жираф – подвид жирафа с коричневыми и оранжевыми пятнами, обитающий на территории Африканского Рога: в Сомали, на юге Эфиопии и на севере Кении. В дикой природе сохранилось около 8500 особей. В 2018 году они были внесены в список находящихся под угрозой исчезновения.

Наряду с жирафом Ротшильда этих жирафов чаще всего можно увидеть в зоопарках.

В Brights Zoo надеются, что появление такого уникального животного привлечет внимание СМИ и людей к проблемам, с которыми этот вид сталкивается в дикой природе. По словам Брайта, зоопарк предпринял необычный шаг, разместив сообщение о жирафе на своей странице в Facebook, чтобы помочь усилиям по его сохранению.

"Обычно мы не размещаем детенышей в зоопарке, но, учитывая, что это такая уникальная ситуация, мы знали, что это привлечет много внимания к жирафам, что поможет нам указать людям правильное направление: "Эй, вот как вы можете помочь жирафам в дикой природе". Международное освещение наших детенышей жирафа без узоров привлекло столь необходимое внимание к вопросам сохранения жирафов. Дикие популяции постепенно вымирают: 40% популяции диких жирафов исчезло всего за последние три десятилетия", – подчеркнул директор зоопарка.

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Уникальный теленок жирафа со своей матерью Фото: BRIGHTS ZOO

Теперь зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для маленького жирафа. Сейчас лидируют клички "Кипики", что означает "уникальная", Фиряли ("необычный" или "необыкновенный"), Шакири ("она самая красивая") и Джамелла ("одна из великой красоты"). Результаты голосования объявят 4 сентября, в День труда.

Ранее Фокус писал, как на самом деле спят жирафы с длинными шеями.