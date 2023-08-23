Княгиня Монако Шарлен видится с мужем только "по договоренности"

Монаршие персоны в очередной раз подогревают слухи о вероятном разводе.

Княгиня Монако Шарлен "живет в Швейцарии" и видит своего мужа, князя Альбера II, только "по предварительной записи". Об этом пишет Daily Mail.

Хотя 45-летняя бывшая олимпийская чемпионка провела лето на яхте с 65-летним Альбером и их 8-летними близнецами Жаком и Габриэллой, она якобы еще не вернулась в их дворец, поскольку источники утверждают, что пара лишь "церемониальная".

Однако другой анонимный инсайдер сказал немецкой газете Bild, что они являются "хорошими партнерами" и "по очереди заботятся о детях".

Последние слухи возникли после предположений об их разводе в начале 2023 года, которые представитель дворца опроверг и назвал "полностью необоснованными".

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Княгиня Шарлен и князь Альбер в день их свадьбы в 2011 году Фото: Getty Images

Инсайдеры ранее утверждали, что Шарлен перенесла несколько операций и очень похудела.

Княгиня Шарлен Фото: Getty Images

Как сообщается, после возвращения из Южной Африки она была зарегистрирована в лечебном учреждении за пределами Монако из-за неизвестной болезни.

Напомним, бывшая любовница князя Альбера посетила то же мероприятие, что и королевская семья Монако.

Также Фокус писал о внебрачном сыне князя Альбера II и их отношениях.