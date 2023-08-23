Елена Зеленская в вышиванке с черными цветами обратилась к украинцам (фото)

Первая леди поздравила с Днем Государственного флага Украины, который празднуют 23 августа.

Елена Зеленская в необычной вышиванке с черными цветами обратилась к украинцам в честь Дня Государственного флага Украины 2023. Поздравление первая леди оставила в своем Instagram.

"Сине-желтые цвета за рубежом — это символ поддержки Украины. Чем больше наших флагов видим в окнах домов, на одежде, просто на улицах, тем сильнее чувствуем: здесь верят в Украину и украинцев", — начала свое обращение жена Владимира Зеленского.

Первая леди Украины призвала говорить с помощью флага, который сейчас символизирует не только нашу страну, но и демократические человеческие ценности всего мира.

"Сине-желтые цвета дома — это символ гордости. За воинов, которые устанавливают флаги на отвоеванных наших землях", — написала Зеленская.

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Елена Зеленская поздравила украинцев с Днем Государственного флага

На одном из фото первая леди предстала в вышиванке с черными цветами. К праздничному образу она добавила лаконичные серьги и жемчужное ожерелье. Волосы жена президента Украины собрала в пучок.

Елена Зеленская Фото: Olena Zelenska/Instagram

Напомним, Елена Зеленская в кэжуал-образе посетила многодетные семьи в Буковеле.

Также Фокус писал о трех образах первой леди Украины в Дании во время официального визита.