Хелен Миррен сфотографировалась для журнала в пальто за $39 тысяч (фото)

Актриса позирует в дорогих винтажных нарядах от лучших дизайнеров.

78-летняя английская актриса Хелен Миррен стала лицом нового номера журнала DuJour, представ на его обложке и страницах в нарядах, которые подчеркивают ее элегантность и зрелую красоту, а также побеседовала с журналистами, рассказав, что сделало ее лучшей в профессии.

В объективе звезда предстала в роскошных нарядах от Dior, Zandra Rhodes, Angelo Tarlazzi, Dolche & Gabanna, Emilia Wickstead, Erdem, Manolo Blahnik и др. Она продемонстрировала элегантные ансамбли, винтажные пальто и платья, которые можно охарактеризовать как "возрастной шик". Фотосессия проходила у нее дома.

Актриса примерида винтажное платье от Zandra Rhodes и украшения от David Morris Фото: DuJour

Все наряды, которые надевала для съемок актриса, недешевые. Однако самым дорогим оказалось пальто цвета кэмел от британского дизайнера Robert Wun стоимостью $39 200. К нему стилист подобрал звезде шляпу от того же бренда за $1570. Среди поклонниц этого модельера такие знаменитости как Селин Дион, Cardi B, Соланж, Леди Гага и Ройшин Мерфи.

Звезда в ансамбле от Robert Wun Фото: DuJour

В разговоре с журналистами Хелен поделилась неожиданным секретом того, что помогло ей стать звездой мировой величины и лауреатом премий "Оскар", "Тони" и пяти "Эмми". По ее словам, достижению успеха в карьере способствовало садоводство.

Хелен, которая проводит время между своими домами в Лондоне и на озере Тахо, США, сказала, что пачкать руки для нее "медитативно".

Фото: DuJour Фото: DuJour Фото: DuJour Фото: DuJour

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"Я думаю, что садоводство, вероятно, помогает мне стать лучшей актрисой. Это как бы очищает мозг. У вас не может быть эго с садом. Это чертово растение просто не будет расти там, где вы хотите. Для актера хорошо, когда паутина, эго и неуверенность на некоторое время исчезают", – подчеркнула актриса, имея в виду, что природу нельзя контролировать и обуздать.

Садоводством она занимается вместе с мужем Тейлором Хакфордом, за которым она замужем уже 25 лет, и супруги разделили всю работу пополам.

"Это огромный объем знаний, которого у меня нет, и я всегда пытаюсь его пополнить. Красота природы просто фантастическая. Замечательно наблюдать, как растет что-то, от чего ты взял черенок. Мой муж занимается деревьями, а я – кустами и цветами. Это классическое разделение труда. Удивительно видеть деревья, которые мы посадили", – улыбается Хелен.

Совсем недавно Миррен, которая играет бывшего премьер-министра Израиля Голду Меир в предстоящем фильме "Голда", подверглась некоторой критике за то, что она нееврейка, играющая еврейку. Сама актриса считает, что разногласия вокруг ее кастинга были "совершенно законными", и этот вопрос она задала режиссеру Гаю Наттиву перед съемками. Тот ответил, что все дело – в типаже и профессионализме актрисы, которая ранее с блеском сыграла британскую королеву.

Хелен Миррен в роли Елизаветы II в фильме "Королева". Эта работа принесла ей "Оскар"

Актриса для этой роли носит лицевой протез и шутит, что с макияжем они вступили на "опасную территорию".

Ранее Фокус писал, что в сети уже появился трейлер фильма "Голда".