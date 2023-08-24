День Независимости Украины 2023: самые красивые поздравления

24 августа 2023 года украинцы отмечают 32 годовщину провозглашения независимости Украины. Фокус делится самыми красивыми поздравлениями с праздником украинской суверенности.

Поздравление 1:

В свободном цвете сине-желтого флага мы отмечаем день, когда небо объединилось с землей в едином стремлении к свободе и независимости. Любить страну постоянно, стоять за нее всегда и везде, действовать и не останавливаться ни на миг – долговечный секрет обретения украинцами суверенности. С Днем Независимости Украины!

Поздравление 2:

Пусть ветер свободы разносит благовония украинских степей и лесов, рек и гор, а сердца отмечают этот день как символ отваги и национального единения. Пусть в каждом украинском доме как можно быстрее будет мирно, счастливо и с детским смехом. С праздником, Украина!

Поздравление 3:

День, когда души людей сближаются в единственной мелодии гордости за возможность родиться в Украине. Пусть огонь патриотизма всегда пылает в наших сердцах, наполняя нас энергией и верой в будущее. С Днем Независимости Украины!

Поздравление 4:

Сегодня, когда свет независимости проникает в каждый уголок нашей страны, вспомним тех, кто отдал и продолжает отдавать свою жизнь за эту свободу. Пусть память о героях останется вечной нитью, объединяющей нас в общем желании жить в мире и достоинстве. Слава Украине! Героям вечная слава!

Поздравление 5:

В день, когда небо вздымалось вверх, а земля ступала навстречу свободе, мы отмечаем праздник украинской независимости. Пусть каждый день нашей жизни будет мозаикой из гордости за свою страну, мечты и достижения. Сил нам, украинцы, и терпения преодолевать препятствия. С Днем Независимости Украины!

Поздравление 6:

В праздничный День Независимости твоя красота и величество, непокоренная Украина, сияет ярче солнца, а твоя душа поет песню вольности и достоинства. Желаю в этот день исполниться не только верой в наш народ и страну, но и самих себя, ведь в сердце каждого из нас начинается Украина. И именно поэтому она особенная.