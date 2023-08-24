Елена Зеленская в рубашке с ручной вышивкой поздравила украинцев с Днем Независимости (фото)

Президентская чета почтила память павших защитников Украины и посетила Софийский собор.

Елена Зеленская в рубашке с ручной вышивкой поздравила украинцев с Днем Независимости 2023 года. Снимками с церемонии первая леди делится в Instagram.

Первая леди предстала в молочной рубашке Gunia Project с ручной вышивкой и черных брюках. Волосы Елены Зеленской были распущены, а к образу она добавила несколько лаконичных аксессуаров.

За основу орнаментов рубашки первой леди взяли рушники Сумщины. В центре вышивки трезубец.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский был в рубашке оттенка хаки от бренда Эльвиры Гасановой Damirli. На ней также вышит трезубец, который символически размещается возле сердца.

"С Днем Независимости, Украина! 🇺🇦", — обратилась к украинцам супруга президента.

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Владимир и Елена Зеленские в День Независимости Украины 2023

"Вместе с Еленой @olenazelenska_official почтили память павших защитников нашего государства. А также вместе с представителями церквей и религиозных организаций помолились за Украину в Софийском соборе", — рассказал Владимир Зеленский.

Владимир и Елена Зеленские в День Независимости Украины 2023

Напомним, Елена Зеленская примерила необычную вышиванку с черными цветами.

Также Фокус писал об образах первой леди Украины во время визита в Данию.