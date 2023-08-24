Фанаты в восторге: Саманта вернулась в сиквел сериала "Секс в большом городе"

Актриса Ким Кэттролл появилась в обещанном эпизоде в финальной серии проекта "И просто так…".

Поклонники сиквела сериала "Секс в большом городе" и "Просто так …" получили большое удовольствие в среду вечером, когда звезда оригинального сериала Ким Кэттролл ненадолго вернулась в одной из серий. Об этом пишет Daily Mail.

67-летняя актриса, наиболее известная по роли Саманты Джонс в оригинальном сериале, появилась в начале финала второго сезона сериала "И просто так…" в сцене, снятой отдельно от сцены Сары Джессики Паркер.

Саманта позвонила Кэрри из машины и сообщила, что ее рейс задержали и она не успеет на званый обед, который та устраивала.

Хоть зрители и знали, что Саманта появится в коротком эпизоде, но в соцсетях они отметили, что все равно были изумлены и взволнованы.

Один фанат выразился лаконично: "Присутствие Ким было лучшим моментом сериала".

А другой сравнил эпизод с культовым персонажем с высадкой на Луну в 1969 году и свадьбой принцессы Дианы в 1981 году, сказав, что только ради этих трех событий стоит встать в три часа ночи и прильнуть к экрану.

Промо финальной серии

Напомним, когда было объявлено о съемках сериала-сиквела "И просто так…", фанаты ожидали, что четыре подруги снова будут вместе. Но Ким Кэттролл, исполнительница роли Саманты Джонс, сразу заявила, что ее не будет в новом проекте, который продюсирует Сара-Джессика Паркер.

Актрисы, которые на экране изображали закадычных подруг, в жизни не ладили. И особенно отношения обострились между Сарой и Ким.

Исполнительница роли Саманты была недовольна размером гонорара, который был заметно меньше, нежели у Паркер. И это притом, что ее персонаж был явно популярнее.

И если на два фильма-сиквела Ким еще согласилась, то после она говорила, что не видит, как ее персонаж может развиваться.

На эпизод в "И просто так…" ее уговорил создатель сериала Даррен Стар, с которым ее связывает давняя дружба. Источники также утверждают, что Кэттролл отказался сниматься, если на съемочной площадке будет шоураннер сиквела Майкл Патрик Кинг.

Неизвестно, сколько ей заплатили за крохотный эпизод, но известно, что наряд для него подобрала Патриция Филд, которая работала над оригинальным сериалом, а сейчас работает над проектом "Эмили в Париже". Ким и Патриция дружат, так что стилист оказала подруге услугу.

Сара и Ким не были вместе на съемочной площадке и не разговаривали друг с другом по телефону.

Кэттролл ранее заявила, что ее камео это все на что могут рассчитывать фанаты. Но поклонники Саманты Джонс надеются, что она сменит гнев на милость.