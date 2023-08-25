Модные тенденции пальто 2023: стильная верхняя одежда на осень

Тенденции пальто 2023 года призваны придать вашему гардеробу стильный вид. Первое впечатление от любого комплекта: ничто так не улучшает образ, как эффектная верхняя одежда, а на подиумах 2023 года было представлено множество головокружительных вариантов.

Выбор подходящего пальто – непростая задача. С приближением осени вам стоит подумать о том, какой тип пальто вам понадобится, чтобы пережить последнюю теплую погоду перед наступлением зимы 2023. Ведь не хочется испортить идеально скроенный наряд неудачно сидящим пальто. Вневременной, нейтральный дизайн, достойный места в любом капсульном гардеробе, всегда является самой выгодной инвестицией, а когда дело доходит до последних модных тенденций осени/зимы 2023 года, существует множество пальто, которые претендуют на функциональность, создавая будущую классику, которую можно будет носить каждый день. несколько сезонов.

Тренчи никогда не выходят из моды и они сыграли ключевую роль в тенденциях пальто 2023 года наряду с другой классикой, такой как клетчатые пальто и элегантные черные модели. Эффектные модели в виде насыщенных текстур из искусственного меха и уютных стеганых решений стали фаворитами подиумов. Идеально подходит для создания более сдержанного образа и акцента на верхней одежде.

"При покупке зимнего пальто отдавайте предпочтение практичности и универсальности, чтобы сделать разумную и стильную инвестицию. Натуральные материалы, такие как кожа, шерсть и кашемир, — отличный прочный выбор, который согреет вас. Проверьте наличие хорошо прошитых швов, а также качество молний и пуговиц. Имейте в виду, что пальто, которое хорошо сочетается как с повседневным, так и с формальным нарядом, предлагает больше возможностей для стиля, что делает его ценным дополнением к вашему гардеробу. Какой бы тренд, по вашему мнению, не был частью вашего гардероба, прежде всего подумайте о своем личном стиле", — объясняет Йения Эрнандес Фонсека, стилист, эксперт по роскошной моде и автор журнала Margo Paige.

Куртки бомберы 2023

Подиумы были завалены этими вариантами силуэтов, который можно было увидеть на Saint Laurent, Isabel Marant и Versace. Сочетание спортивной формы бомбера с роскошной кожаной тканью придает этой ретро-классике обновленный вид. Многие дизайнеры выбрали модели оверсайз для образа, "позаимствованного у мальчиков", с эффектными мягкими плечами и огромными карманами.

Фото: Instagram 425yemets.store

"Окунитесь в объемные бомберы с силуэтами бойфрендов, скульптурными подплечниками и пышными рукавами, как это видно в коллекциях Saint Laurent и The Attico FW23. Тенденция бомберов в этом сезоне достигает новых высот благодаря непринужденной овчине-авиатору, отделке с тиснением под крокодила и байкерскому образу", — говорит Йения.

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Куртки-бомберы, более стильная альтернатива неизменно надежным блейзерам, можно носить с большинством осенних образов: от лучших джинсов до пышных платьев. Возможно, вы захотите компенсировать более объемную форму и выбрать приталенную нижнюю часть — шелковистая юбка-комбинация добавит женственного контраста мальчишескому дизайну — или перейти к более укороченным вариантам, чтобы не перегнуть с квадратным силуэтом.

Пальто из искусственного меха 2023

База для осени и зимы: едва ли год проходит без упоминания о шубе из искусственного меха. Эти пушистые пальто, безусловно, самые роскошные из семейства верхней одежды, гламурны и сногсшибательны. Это, в свою очередь, делает их невероятно удобными в ношении. Пальто — это наряд, поэтому стиль должен быть минимальным, тем более что пальто в любом случае закрывает большую часть вашего образа.

Этой осенью дизайнеры приложили все усилия, выбрав смелые цвета для дозы дофамина и смелые принты, замеченные на Стелле Маккартни. Возьмите на заметку варианты а-ля Michael Kors и подберите нюдовый образ, придерживаясь мягкой палитры схожих оттенков. Вы даже можете примерить пальто-халат, как у Max Mara: пусть пальто эффектно свисает с плеч, чтобы было видно ваш наряд.

Пальто total black 2023

Разумное зимнее пальто вот-вот займет центральное место, и все наши мамы могут вздохнуть с облегчением. Черные пальто были на подиумах в самых разных стилях: от милитари Philosophy Di Lorenzo, стильных кожаных пальто Chloe до сшитых на заказ шерстяных пальто Lanvin, доказывая, что черное пальто — это тот элемент гардероба, от которого нельзя отказаться.

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Если вы заняты созданием минималистичного капсульного гардероба своей мечты или хотите приобщиться к тренду Quiet Luxury, это пальто практично, непринужденно и гарантированно прослужит всю жизнь. И черное пальто не обязательно должно быть скучным. Объемные конструкции создадут впечатление драматизма.

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Эта тенденция действительно стоит вложений, поэтому обратите внимание на хорошо сшитые модели с высоким содержанием шерсти для дополнительного утепления, и вы будете благодарить себя годы спустя, когда все еще будете носить этот вневременной образ.

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Пальто шахматная клетка 2023

Клетка не имеет себе равных, когда речь заходит о принтах, и это всегда очень любимый образ, и они также были в повестке дня тенденций пальто 2023 года, которые можно было увидеть у Christian Dior и Etro. Клетчатое пальто, самое уютное из всех принтов, такое же традиционное, как тыква на Хэллоуин, поэтому это отличный стиль, в который стоит инвестировать, если вы ищете что-то надежное и на долгое время.

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Шахматка доступна во многих вариантах: от яркого тартана до "собачьего зуба", в каждом шкафу найдется клетчатый принт. Придерживайтесь приглушенных оттенков, если вам нужен более утонченный вариант, который подойдет к любому осеннему наряду, или дополните свой образ яркой клеткой. Любое такое пальто отлично сочетается с белыми кроссовками. Доказательство того, что такие пальто могут быть повседневными и элегантными.

Актуальные тренчи 2023

Надежный тренч, популярный межсезонный образ, который вы, безусловно, можете начать носить уже сейчас, учитывая тенденции пальто 2023 года, особенно по наступлении вечера. Осенью-зимой 2023 года ожидайте гламурного обновления тренчей до пола.

Хотя тренч Burberry является самым знаковым из всех, этот силуэт был принят многими известными брендами, что делает его доступным для любого бюджета. Сохраняйте традиционный образ с ветрозащитными клапанами и двубортными силуэтами или выбирайте более лаконичный образ с простыми пуговицами и современным кроем оверсайз.

В коллекиях тренчей дизайнеры в основном придерживались нейтральных оттенков, что позволяет легко сочетать их с любым образом, добавляя лоска джинсам или обогащая капсульный гардероб офисной одежды.

Пальто-пуховик 2023

Назовите это нашим комфортным одеялом, но любовь модников к пуховикам не угаснет в ближайшее время. Самое близкое к тому, чтобы выйти из дома в пуховом одеяле. Пуховики были маст-хэвом в холодную погоду, а такие модели, как куртка The North Face Nuptse, стали культовым хитом за последние несколько сезонов, а дизайнеры стремятся сохранить актуальность пуховиков и для 2023.

Традиционно более повседневное пальто, на подиумах был представлен немного более элегантный подход с силуэтами с поясом и более приглушенной палитрой. Так, Hermes выбрал элегантный полустеганый дизайн в сочетании с элегантным кожаным ремнем и одной из главных тенденций сумок осени/зимы 2023 года — сумкой-ведром — все в тональных оттенках.

Фото: Asos

Ранее Фокус писал о главных модных тенденциях осени 2023 года.