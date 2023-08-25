Известный украинский актер Юрий Потапенко умер в возрасте 58 лет

У покойного артиста остались жена Ирина и сын.

Умер известный украинский актер Юрий Потапенко на 59-м году жизни. Об этом сообщили на Facebook-странице "Молодого театра", которому мужчина посвятил 32 года своей жизни.

Официальной причины смерти актера пока не известно, однако сообщается, что несколько недель назад он жаловался на боль в сердце.

"Отошел в вечность актер "Молодого театра" Юрий Потапенко. Ему было 58 лет. Неожиданная новость шокировала семью Молодого... В это сложно поверить, тяжело принять", — рассказывают коллеги покойного украинского актера.

Отметим, что Юрий Потапенко — украинский актер театра и кино. "Молодому театру" он посвятил 32 года творческой жизни. Юрий сыграл в спектаклях "Гагарин и Барселона", "Зачарованный", "Осенний блюз", "Саломея", "Сватовство на Гончаровке" и других.

Кроме этого, артист, который 1 августа 2023 года отметил 58-летие, снялся в 56 кинопроектах: "Тарас Шевченко. Завещание", "Семья Кайдаша", "На линии жизни".

Информацию о смерти Юрия Потапенко 25 августа 2023 года также подтвердила украинская актриса Тамара Яценко. Она рассказала, что у покойного актера остались жена Ирина и сын.

Также Фокус писал о смерти итальянского певца Тото Кутуньо в возрасте 80 лет.