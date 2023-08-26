В Риме со съемочной площадки сбежали жираф и слон (видео)

За животными погнались рабочие студии и, судя по костюмам, актеры. В сети слона и жирафа уже сравнили с героями мультфильма "Мадагаскар".

Курьезный случай могли наблюдать местные жители и туристы в Риме, мимо которых среди бела дня пробежали слон и жираф, пишет ресурс 9gag. Видео с беглецами, за которыми гнались несколько человек, попало в сеть и уже стало популярным.

Оказалось, что животные удрали с одной из съемочных площадок комплекса Cinecittà в Риме. Члены съемочной группы и актеры отправились в погоню за животными.

"Это продолжение "Мадагаскара"?" – шутят пользователи сети. "Мадагаскар"– это американский полнометражный анимационный фильм 2005 года производства DreamWorks Animation, снятый режиссерами Эриком Дарнеллом и Томом Макгратом по оригинальному сюжету, написанному сценаристом Марком Бертоном. Фильм занял шестое место в мировом списке самых кассовых фильмов 2005 года. Успех побудил его создателей к продолжению, и сегодня франшиза насчитывает три части "Мадагасткара" и один мультфильм "Пингвины Мадагаскара".

Еще больше отсылок к мультсериалу было в комментариях под видео.

"Мелман и Глория на пути к свободе", "Почему я не вижу пингвинов?" – шутят пользователи.

Однако не все сочли запись поводом для смеха. Некоторые из них выразили под видео свою обеспокоенность по поводу благополучия животных.

"Бедные животные. ENPA (Итальянский национальный совет по защите животных – ред.) больше не существует?" – написал один из читателей.

Когда именно сделана запись, не уточняется, как и нет информации, в съемках какой программы или фильма участвовали животные.

Ранее Фокус писал о том, что в американском зоопарке родился уникальный жираф, которого уже назвали единственным в мире из-за его аномалии.