Даша Квиткова дала первый комментарий относительно ДТП в центре Киева

27 августа 2023 года блогер стала участницей дорожной аварии в столице с участием четырех авто.

25-летняя украинская блогер Даша Квиткова попала в ДТП в центре Киева. Об этом она рассказала в своем Instagram с 1,8 млн подписчиков после того, как аудитория начала активно интересоваться деталями произошедшего 27 августа 2023 года.

Звезда соцсетей призналась, что это первое ДТП в ее жизни. Она ехала в роддом на выписку своей подруги, блогера Татьяны Парфильевой, которая недавно родила первенца. Впрочем, Квиткова, по ее словам, не доехала.

"Я поворачивала на перекрестке и мне, в сторону Lexus, за рулем которого я была, въехали две машины. Жалоб на самочувствие у участников ДТП не было, кроме одной девушки, у которой ушиб руки. Она настаивала на выплате ей денежной компенсации. Я отказалась это делать", — рассказала Квиткова, отметив, что готова оплатить лечение пострадавшей только после медицинской экспертизы.

По словам блогера, девушка сначала ее узнала, потом спрашивала имя, а потом отметила, что у нее красивые фото в соцсетях.

"Я, как и все остальные участники ДТП, готова нести ответственность, согласно решению суда. Все обстоятельства аварии были официально зафиксированы полицией. Поэтому рассказывать, что я пытаюсь избежать ответственности из-за того, что отказалась платить пассажирке Mustang — неправда", — подчеркнула звезда соцсетей, арендовавшая авто, на котором попала в ДТП.

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Даша Квиткова Фото: Скріншот

Вечером, 27 августа 2023 года, Квиткова написала, что у нее был "тяжелый день" и она все расскажет позже.

По словам очевидцев, Lexus LX проехал на красный свет — это и стало причиной ДТП. Также столкнулись Ford Mustang и два электрокара Tesla Model 3.

Фото: Скріншот

Ранее Фокус писал о деталях столкновения четырех авто в Киеве с участием Квитковой.