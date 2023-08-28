Первая роль Меган Маркл: актриса снялась в популярном ситкоме благодаря отцу

Это было еще в детстве и на съемочную площадку ситкома "Женаты… с детьми" будущая герцогиня Сассекская попала благодаря своему отцу.

До того как жена принца Гарри стала известна во всем мире благодаря браку со вторым сыном короля Чарльза, она была звездой сериала "Форс-мажоры". Но до этого у нее было множество эпизодических ролей в сериалах и на шоу. Однако об ее первом появлении на экране стало известно только недавно. Об этом пишет Daily Mail.

Оказалось, что Меган Маркл впервые снялась в ситкоме еще в детстве. Ее отец Томас Маркл работал над культовым проектом 1980-х годов "Женаты… с детьми", в котором главную роль играл актер Эд О'Нилл.

Во время интервью с Эллен Дедженерес в ее одноименном ток-шоу Эд рассказал о связи семьи Маркл с шоу.

Он сказал Эллен: "Кстати, Меган выросла на съемках ситкома "Женаты… с детьми". Вы это знали? Ее отец был оператором".

Меган дебютировала в роли, не указанной в титрах, в 28-м эпизоде ​​9 сезона под названием "Студент". Он вышел в эфир еще в 1995 году, и она играла школьницу.

В этом эпизоде ​​​​у Келли (Кристина Эпплгейт) появился тайный поклонник, который просто хотел пригласить ее на выпускной в средней школе. Тем временем Бад (Дэвид Фаустино) пробирается в качестве диджея и играет медленные песни, чтобы отомстить за свое увольнение.

Меган Маркл в ситкоме "Женаты... с детьми" Фото: Скриншот

Несмотря на то, что Маркл участвовала в единственном эпизоде ​​без указания авторства и в основном мелькала на заднем плане, Эд О'Нилл вспоминал, что она постоянно присутствовала на на съемочной площадке благодаря своему отцу.

Томас Маркл долгое время сотрудничал с продюсерами шоу. Он работал над сериалом "Женаты… с детьми" в течение 10 из 11 сезонов популярного сериала.

Сначала он работал режиссером по свету, затем со второго по десятый сезон перешел на должность оператора-постановщика.

Говоря о присутствии Меган на съемочной площадке, Эд О'Нилл рассказал Эллен: "Она приходила на съемочную площадку в школьной форме католической школы. Ей было около девяти".

Меган упоминала о работе своего отца над ситкомом, говоря, что ознакомилась со съемочным процессом еще в детстве.

"Мой отец был режиссером по свету и оператором-постановщиком в сериале "Женаты… с детьми". На самом деле он вышел на пенсию только в прошлом году. Каждый день после школы в течение 10 лет я была на съемках шоу "Женаты… с детьми", это действительно забавное и извращенное место для взросления маленькой девочки в католической школьной форме", — рассказывала она.

Она также признавалась, что на нее большое впечатление производили актрисы, которые приходили на съемки.

"Вы должны понять, там были приглашенные звезды, такие как Тиа Каррере, Трейси Лордс и Никки Кокс. Вот такие женщины приходили каждый день. Просто представьте, как я с кудрявыми волосами и щелью между зубами, в школьной форме и в кедах смотрю вверх и говорю "Привет" этим очень, э-э, провокационным женщинам. Это было большое отличие от католической школы Непорочного Сердца", — шутила Меган.

Фото Меган Маркл из ее резюме Фото: Endorse Management Group

Том Бауэр, написавший биографию Меган Маркл "Месть", сказал в своей книге, что поход в студию ABC в Лос-Анджелесе, чтобы посмотреть, как ее отец работает над сериалом, был для нее пятничным праздником в детстве.

В книге он написал: "Познакомившись с миром телезвезд, она полюбила гламур. Что еще более важно, она любила камеру. Позируя ради удовольствия перед объективом, она стала другим человеком. Осознавая, что на нее направлено это блестящее стекло, она, как и многие молодые девушки в Тинселтауне, мечтала о своем будущем голливудской звезды".

Однако позже она раскритиковала шоу на котором прошло ее детство, и в котором она снялась в эпизодической роли во время интервью Toronto Star в 2016 году.

"Я видела, как женщин объективировали, и знала, что не хочу, чтобы на меня так смотрели", — заявила Меган Маркл.

Напомним, ранее в соцсетях появилось старое резюме Меган Маркл из тех времен, когда она была начинающей актрисой.