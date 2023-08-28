Сальма Хайек позировала на фоне океана в купальнике Gucci (фото)

Знаменитость продемонстрировала сплошной купальник во время отдыха в Мексике.

56-летняя американо-мексиканская актриса Сальма Хайек показала новый снимок с летнего отдыха. Свежим кадром звезда "Фриды" делится в своем Instagram с более 26 млн подписчиков.

Знаменитость позировала в бирюзовом сплошном купальнике Gucci на фоне океана. Волосы легкими волнами спадали на плечи Сальмы. В руках она держала солнцезащитные очки.

"Порой ваши волосы решают сотрудничать тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете или когда они вам меньше всего нужны", — прокомментировала публикацию жена французского миллиардера Франсуа-Анри Пино.

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Сальма Хайек

"Определение богини", "Цвет океана — самый красивый цвет", "Какой удивительный вид, Сальма, пусть будет еще лучше", — комментируют новое фото Хайек ее поклонники.

Несколько недель звезда фильма "Вечные" отдыхала с семьей в Мексике. К ней присоединились муж, бизнесмен Франсуа-Анри Пино, дочь Валентина, мама актрисы и дети ее возлюбленного от предыдущих союзов.

Напомним, Сальма Хайек примерила черный купальник с пикантным вырезом.

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