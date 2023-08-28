Маленькие принцы и принцессы: как выглядят те, кто однажды займет престолы Европы

Все знают, что однажды принц Джордж сядет на трон после своего деда и отца, но в Европе полно монархов, которые уже готовят себе достойную смену.

Многие молодые члены королевской семьи однажды сядут на трон и будут править своими странами. Пока они только готовятся к этому ответственному моменту. Но если про принца Джорджа знают все, то прочие наследники и наследницы менее популярны. Кто однажды займет европейские престолы, пишет Daily Mail.

Пока принцы и принцессы вроде Леонор Испанской, или маленького принца Жака из Монако просто подростки, но они уже несут бремя, которое отличает их от прочих тинейджеров.

От студента Оксфорда до заядлого жокея с лошадью по кличке Мохито — кто будет править Европой в ближайшие десятилетия и мелькать на страницах таблоидов.

Принцесса Леонор Испанская, 17 лет

Испанская принцесса Леонор — старшая дочь короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции.

Леонор, титулованная принцессой Астурийской, является предполагаемой наследницей испанского престола. Но если у ее родителей родится сын, то королевой ей не быть. В Испании по-прежнему существует мужское первородство, когда дело касается короны и ее правопреемства.

Принцесса Леонор (в розовом) с семьей Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

У Леонор есть сестра, принцесса София, которая на два года младше ее.

Леонор с юных лет оттачивала свои навыки, чтобы стать королевой. Она говорит на четырех языках, произнесла свою первую публичную речь в 2018 году, когда ей было всего 13 лет, по случаю 40-летия конституции Испании и выступала на церемонии вручения наград Фонда принцессы Жироны в Барселоне на четырех языках – испанском, каталонском, английском и арабском.

Также, как сообщается, она играет в теннис, ходит под парусом, занимается гимнастикой и играет на виолончели.

Принцесса Леонор с сестрой, матерью и бабушкой Фото: Getty Images

Леонор училась в Уэльсе, в частном Атлантическом колледже, который размещается на вершине скалы в замке 12-го века в долине Гламорган.

Леонор записалась на двухгодичный курс стоимостью 67 000 фунтов стерлингов, чтобы получить в школе диплом международного бакалавра.

Между тем, недавно Леонор впервые была сфотографирована в Военной академии Сарагосы, когда она приступила к трехлетнему обучению, как и ее отец когда-то.

Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия, 19 лет

Катарина-Амалия, дочь короля Виллема-Александра и королевы Нидерландов Максимы.

У нее есть две младшие сестры: принцесса Алексия и принцесса Ариана.

Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия с семьей Фото: Instagram @koninklijkhuis

Катарина-Амалия стала наследницей престола, когда ее бабушка королева Беатрикс отреклась от престола в 2013 году.

Сын королевы Виллем-Александр стал монархом, а Катарина-Амалия стала принцессой Оранской.

Вместе со своими сестрами Катарина-Амалия провела первые годы своей жизни на вилле Эйкенхорст в Вассенааре, богатом пригороде Гааги. Также они часто ездили в Аргентину, откуда родом ее мать.

Семья переехала в Хейс-тен-Бош, королевский дворец в Гааге, когда Виллем-Александр стал монархом в 2013 году.

Принцесса посещала школу в гимназии Christelijk Sorghvliet в Гааге, где она входила в состав студенческого совета и принимала участие в работе Модели Организации Объединенных Наций Международной школы в Гааге.

Принцесса взяла годичный перерыв перед поступлением на учебу и отказалась от ежегодного пособия в размере 1,6 миллиона фунтов стерлингов, на которое она имела право, когда ей исполнилось 18 лет.

В начале этого года юная принцесса присоединилась к своим родителям в двухнедельном туре по голландским Карибским островам – ее первом официальном туре в ее карьере.

В сентябре прошлого года принцесса начала изучать политику, психологию, право и экономику в Амстердамском университете и сообщила, что будет жить в арендованном доме вместе со своими сокурсниками.

Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия с родителями

Но ей пришлось отказаться от этой идеи, когда появились новости о том, что ее хотят похитить.

Известно, что Катарина-Амалия – умелая наездница, и ее любимую лошадь зовут Мохито.

Принцесса Елизавета Бельгийская, 21 год

Принцесса Елизавета, дочь короля Филиппа и королевы Матильды, наследница бельгийского престола.

У Елизаветы есть братья и сестры: принцесса Элеонора, принцем Габриэль и принц Эммануэль.

Принцесса Елизавета Бельгийская Фото: Belgian Royal Palace

Сейчас принцесса учится в Атлантическом колледже в Уэльсе, там же, где и училась испанская принцесса Леонор.

Принцесса Елизавета — старшая из четырех детей короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды.

В 1991 году закон был изменен таким образом, что старший ребенок, независимо от того, сын он или дочь, будет следующим, кто унаследует трон. Когда ее отец стал королем в 2013 году, Элизабет стала наследницей престола и герцогиней Брабантской.

Она уже закончила годичный курс социальных и военных наук в Королевской военной академии, где, как говорят, углубленно преподают четыре компонента бельгийской обороны: армия, военно-воздушные силы, военно-морской флот и медицина.

Принцесса Елизавета Бельгийская с дедушкой Фото: Belgian Royal Palace

А в 2021 году принцесса Бельгии Елизавета начала изучать историю и политику в Линкольн-колледже Оксфорда.

По данным бельгийской газеты Le Soir, принцесса сдавала письменный вступительный экзамен по истории анонимно, чтобы ее социальный статус не влиял на ее оценки.

Считается, что она сама выбрала этот курс, основываясь на том, что будет наиболее полезно для нее в ее роли королевы в дальнейшей жизни.

Принцесса Елизавета Бельгийская Фото: Belgian Royal Palace

Она говорит на нидерландском, французском, немецком и английском языках.

Принц Кристиан Датский, 17 лет

Принц Дании Кристиан, 17 лет, старший ребенок принца Фредерика и наследной принцессы Мэри. У него есть младшая сестра, принцесса Изабелла, а последними у его родителей родились близнецы: принц Винсент и принцесса Йозефина.

Кристиан родился 15 октября 2005 года в Ригшоспиталете в Копенгагене и известен под титулом графа Монпеза.

Принц Кристиан Датский Фото: Instagram detdanskekongehus

Принц Фредерик и его жена следовали датской традиции, называя своего сына: каждый король чередовал имена Фредерик и Кристиан.

Два средних имени Кристиана, Анри и Джон, взяты от двух его дедушек.

Мэри и Фредерик предпочли сохранить конфиденциальность воспитания своего сына в ранние годы его жизни.

Лишь в 2012 году Кристиан впервые присутствовал на своем первом королевском мероприятии вместе со своей бабушкой, королевой Маргрете.

Его родители нарушили королевскую традицию, когда решили отдать его в детский сад в 2007 году, а затем снова в 2011 году, когда он пошел в начальную школу.

Кристиан стал первым датским членом королевской семьи, который посещал государственную государственную школу Tranegårdskolen в Хеллерупе, а его братья и сестры, принцесса Дании Изабелла, 15 лет, и принц Винсент и принцесса Жозефина, 10 лет, присоединились к нему в последующие годы.

В начале 2020 года все четверо королевских детей начали 12-недельную программу в международной школе Лемания-Вербье в Швейцарии. Но всего через несколько недель после начала учебы разразилась пандемия COVID-19, и они вернулись в Данию.

Кристиан в настоящее время учится в гимназии Ордруп, государственной школе в Копенгагене.

Принц Кристиан Датский Фото: Getty Images

Принц Кристиан – заядлый спортсмен. Он играет в футбол, ездит на лошадях и регулярно участвует в пробежках вместе со своими родителями.

Недавно появились слухи, что Кристиан сблизился с принцессой Марией Кьярой ди Бурбон Сицилийской.

Принц Кристиан свободно говорит на датском, английском и французском языках.

Принц Монако Жак, восемь лет

Следующим в очереди на престол Монако после князя Альбера является наследный принц Жак.

Жак родился в Больничном центре принцессы Грейс 10 декабря 2014 года в Монако, через две минуты после своей сестры-близнеца принцессы Габриэллы.

Принц Монако Жак с сестрой-близнецом и матерью Фото: Instagram hshprincesscharlene

Хотя Жак на несколько минут моложе своей сестры-близнеца, Монако является одной из немногих стран в Европе, где до сих пор действует принцип первородства по мужскому принципу, то есть старший сын наследует трон перед своими старшими сестрами. Только в том случае, если у наследницы женского пола нет подходящих братьев или братьев с выжившими потомками мужского пола, она сядет на трон.

Юный принц, сын Альбера и Шарлен, также носит титул маркиза Бо, который передавался наследникам трона Монако с 1641 года.

Их рождение отмечали 21 пушечным выстрелом каждый, 15-минутным звоном церковных колоколов и корабельными гудками.

Князь Альбер рассказывал, что Жак тише и застенчивее своей сестры, а также упомянул, что его дети интересуются географией и наукой.

Принц Монако Жак с сестрой и отцом Фото: Getty Images

Шарлен выбрала имя Жак, поскольку это имя распространено на юге Африки, где она выросла.

Юного принца крестили в соборе Непорочного Зачатия 10 мая 2015 года, где он также был награжден Большим крестом ордена Гримальди.

Принцесса Ингрид Александра Норвежская, 19 лет

Норвежская принцесса Ингрид Александра – дочь кронпринца Хокона и его супруги Метте-Марит.

Ингрид Александра станет второй женщиной-монархом Норвегии после того, как ее отец обеспечил ей место в линии преемственности, изменив закон, позволяющий первенцам мужского пола опережать девочек.

Последняя норвежская королева была 600 лет назад: королева Маргарет правила Норвегией, Данией и Швецией с конца 1380-х годов до своей смерти в 1412 году.

Принцесса Ингрид Александра Норвежская Фото: Getty Images

У Ингрид есть младший брат принц Сверре Магнус и старший сводный брат Мариус Борг Хойби, сын Метте-Марит от предыдущих отношений. Ингрид Александра посещала ту же местную начальную школу, что и ее сводный брат Мариус Борг Хойби.

Позже ее перевели в частную международную школу в Осло, чтобы она могла свободно говорить по-английски, и во время учебы ее перевели еще в две школы.

В начале прошлого года принцессе исполнилось 18 лет, и она присоединилась к своему деду, королю Харальду V, в день заседания кабинета министров в Королевском дворце, отмечая свое совершеннолетие.

В 2021 году принцесса посетила женскую армейскую эскадрилью, чтобы узнать больше об их работе, и стала вторым пилотом самолета во время экскурсии по базе ВВС Норвегии.

В ближайшие несколько лет она возьмет на себя больше обязанностей от имени королевской семьи, но продолжит уделять внимание своему образованию.

Помимо своих королевских обязанностей, Ингрид Александра увлекается лыжным спортом, боксом и серфингом, выиграв золотую медаль на чемпионате Норвегии по серфингу среди юниоров в октябре 2020 года.

Принцесса Эстель Шведская, 11 лет

Одиннадцатилетняя принцесса Эстель — старшая внучка короля Карла XVI Густава и старший ребенок наследницы шведского престола кронпринцессы Виктории.

Король Швеции заявил, что считает "несправедливым" то, что его дочь стала наследницей престола, когда в 1980 году произошло изменение в законе о престолонаследии, лишив его сына Карла титула будущего короля. Тогда Виктории было только два года. Король заявил, что несправедливо было применять новый закон к уже родившимся детям.

Принцесса Эстель Шведская с семьей Фото: Kungahuset/Instagram

Поскольку Эстель была первенцем наследницы престола, ее рождение в Сольне отпраздновали орудийным салютом.

Ранее принцесса посещала детский сад недалеко от Стокгольма, где следовали методам обучения на открытом воздухе Ур и Скур, чтобы сосредоточиться на мире природы.

Принцесса Эстель Шведская с семьей Фото: Kungahuset/Instagram

Сейчас она учится в Кампусе Манилла в Стокгольме, где в прошлом году к ней присоединился ее младший брат, принц Оскар.

Юная принцесса Эстель регулярно появляется на публике вместе с матерью, кронпринцессой Викторией и отцом Дэниелом Вестлингом. Вестлинг, личный тренер Виктории, женился на ней в 2010 году.

Принц Чарльз Люксембургский, три года

Принц Чарльз — старший ребенок Наследного Великого Герцога Гийома и Наследной Великой Герцогини Стефании, он родился 10 мая 2020 года во время пандемии COVID-19.

Принц Чарльз Люксембургский с родителями

Принц Чарльз был крещен 19 сентября 2020 года в аббатстве Сен-Морис и Сен-Мавр Клерво в Люксембурге.

Люксембургский дворец сообщил все новости, касаемо юного принца в соцсетях и опубликовали фото. Своих бабушку и дедушку он впервые увидел по видеосвязи.

Принц Джордж, десять

Самый популярный королевский наследник, это, бесспорно, принц Джордж. И он стал звездой не успев родиться. Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали своего первенца на следующий день после его рождения в больнице Святой Марии в Паддингтоне.

Первое фото принца Джорджа Фото: Getty Images

После смерти своей прабабушки, королевы Елизаветы II в сентябре прошлого года и восшествия на престол короля Чарльза принц Джордж стал вторым в очереди на британский престол.

Принц Джордж с родителями Фото: Getty Images

Джордж был крещен 23 октября 2013 года в Королевской часовне дворца Сент-Джеймс архиепископом Кентерберийским, преосвященным Джастином Уэлби.

Юный принц дебютировал в королевском турне, когда ему было 9 месяцев. Тогда его семья провела три недели в Новой Зеландии и Австралии в апреле 2014 года.

Принц Джордж был почетным пажом на церемонии коронации короля Чарльза.

Принц Джордж на коронации дедушки Фото: Getty Images

В январе 2016 года Джордж начал свое образование в детском саду школы Вестакр Монтессори в Норфолке, а чуть более года спустя перешел в школу Томаса Баттерси.

В 2022 году семья переехала в коттедж Аделаида в Виндзоре. А с сентября Джордж и его братья и сестры, принцесса Шарлотта и принц Луи, посещают Ламбрук, независимую подготовительную школу в Беркшире.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как принц Датский Кристиан отпразднует свое 18-летие. Это будет официальное мероприятие, но без вечеринки принц не останется. Поздравить его съедутся монархи со всей Европы.