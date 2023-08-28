Книга рекордов Гиннеса показала самого прыгучего домашнего кота в мире (видео)

Кит Кэт уже в шесть месяцев показал удивительную способность к дрессуре. Сегодня он знает и выполняет порядка двух десятков команд.

Кот Кит Кэт из Миссури, которому уже 13 лет, стал мировым рекордсменом. Он установил новый мировой рекорд по количеству прыжков кошки за одну минуту, прыгнув через скакалку девять раз за 60 секунд, сообщает Книга рекордов Гиннеса.

В установлении рекорда животному помогала его владелица и тренер в одном лице Триша Сейфрид. Женщина обожает своего кота и говорит, что он – "ангел, посланный свыше", у которого "золотое сердце".

"Мы хотели, чтобы его запомнили как удивительного кота, которым он является. А еще мы очень рады и гордимся тем, что стали частью этого проекта Книги рекордов Гиннеса. Это честь всей жизни", – заявила американка.

У Триши есть свое агентство по поиску талантливых животных. Она много лет профессионально тренирует животных и умеет найти подход к каждому из питомцев.

Что касается Кит Кэта, то его Сейфрид нашла в сарае, когда ему было не больше месяца. Он жил там со своей матерью, братьями и сестрами. Малыш оказался удивительно талантливым и способным к обучению.

"К шести месяцам Кит Кэт прыгал на скакалке перед огромными толпами людей на ферме, помогая развеять мифы о том, что кошек невозможно дрессировать", — рассказала Триша.

Помимо прыжков со скакалкой, Кит Кэт может выполнять около двух десятков других трюков, в том числе давать пять, махать лапками, крутиться, мяукать по команде, подходить к отметке и касаться лапой.

"Прыжки через скакалку, безусловно, его самый впечатляющий трюк, однако, из-за его возраста мы сводим его прыжки к минимуму. Я бы сказала, что его любимый трюк сейчас – "дай пять", он любит давать пять всем фанатам", – призналась Сейфрид.

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