Канье Уэст и его жена шокировали итальянцев непристойным поведением среди бела дня (фото)

"Голых" выходов Бьянки Цензори паре показалось мало, и они пошли еще дальше, устроив на лодке что-то похожее на любовные утехи.

46-летний рэпер Канье Уэст и его 29-летняя жена Бьянка Цензори, которые уже месяц эпатируют консервативную Италию своими выходами, умудрились еще больше поднять градус напряжения, устроив любовные утехи на лодке, на глазах у публики, сообщает Daily Mail.

В стране все громче звучат призывы к властям арестовать американскую пару. И если раньше гнев вызывала Бьянка, которая практически полуголой расхаживала по улицам, то теперь "прилетело" обоим. В Венеции пару заметили, когда они предавались явно не созерцанию красот. На фото облетевших сеть, рэпер сидит на заднем сидении речного такси с голым задом, а его так называемая жена положила голову ему на колени.

Как рассказали очевидцы, перед тем, как сесть в лодку, Уэст был с головы до пят одет в полностью черный ансамбль, а Цензори надела плащ до колен, который она сочетала с парой телесных туфель на каблуках. Однако, зайдя на борт, они оба сняли свою одежду. Бьянка осталась в ансамбле телесного цвета, а рэпер избавился от штанов, обнажив ягодицы.

Когда они плыли по реке, Цензори положила локти на его колени, а затем было видно, как он прижимал ее голову.

Интернет-критики утверждают, что демонстрация обнаженной плоти представляет собой "публичное непристойное поведение". По данным Конституционного суда Италии, за это обвинение грозит штраф в размере до 309 евро.

"Как эти двое не арестованы за непристойное поведение?", "Публичная непристойность! Сохраните его для уединения вашего собственного дома", "Итальянские власти должны арестовать их за непристойное и отвратительное поведение на публике. Там явно толпа, дети, наверное, видели", "Что с ними? Может быть, пора вмешаться полиции?", "Почему итальянская правительственная полиция или кто-то еще не остановит их?", "Такой тупой трюк помогает представить всех американцев как людей с нулевым классом и уважением", "Я бы хотел, чтобы полиция арестовала этих двоих за их невежественное поведение. Они высмеивают страну", – пишут в комментариях.

По мнению некоторых пользователей, Канье установил полный контроль над Бьянкой, и ее нужно спасать. Помощь не помешала бы и самому рэперу, Добавляют они.

"Неужели никто не видит, что обоим этим людям нужна помощь? Где семья этой женщины, и наверняка у Канье есть люди, которые заинтересованы в его благополучии", "Бедная девушка. Она выглядит несчастной", "Ну, она определенно не выглядит счастливой", "Как унизительно для тебя. Этой бедной женщине нужна помощь. Она выглядит несчастной. Свободу Бьянке!" – возмущаются комментаторы. Некоторые считают Канье больным из-за настолько откровенного поведения.

Ранее итальянцы уже требовали оштрафовать Бьянку за ее вульгарные наряды.

Напомним, Фокус писал, что глава семейства Цензори сидел за торговлю наркотиками, а дядя жены Уэста и вовсе получил прозвище мельнбурнский Аль-Капоне.