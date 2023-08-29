Календарь красоты на сентябрь 2023 года: когда лучше делать процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал.

Лунный календарь красоты на сентябрь 2023 года

Стрижки и окрашивания волос: 5, 6, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 26 сентября

Маникюр и педикюр: 5, 12, 16, 23, 25 сентября

Похудение: 16-28 сентября

Удаление пигментных пятен, бородавок: 5, 12, 16, 23, 25 сентября

Эпиляция и депиляция: 1, 2, 7-9, 11, 22, 25-27, 29, 30 сентября

Массаж и процедуры от целлюлита: 4, 6, 8, 9, 18, 22 сентября

Хирургические операции: 16-28 сентября

Удаление зубов: 2-13 сентября

Лечение зубов: 16-28 сентября

Астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (16-28 сентября) важно позаботится о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (29 сентября) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl