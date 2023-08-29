До Чарльза и коронации: Топ скандальных фактов о королеве Камилле, про которые вы не знали

Камилла Шанд, которая сейчас известна, как супруга короля Чарльза, была в молодости звездой вечеринок и прославилась громкими романами.

Британская королевская семья была и остается самой популярной и обсуждаемой в мире. И биограф Имоджен Тейлор выпустила новую книгу "На грани", в которой рассказывается о бурной юности королевы Камиллы. Об этом пишет Daily Mail.

От роковой женщины до выдающейся королевской супруги жизненный путь герцогини Корнуолльской всегда был долгим и тернистым.

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Сейчас, в возрасте 76 лет, она ведет куда более спокойный образ жизни. Однако, кажется, еще вчера, Камилла Паркер-Боулз, урожденная Шанд, была врагом общества № 1, когда выяснилось, что именно ее любил тогда еще принц Чарльз, а не свою жену, принцессу Диану.

Королева Камилла и король Чарльз Фото: Getty Images

Однако Камилле вовсе не требовался роман с наследником престола, чтобы стать звездой таблоидов. Фокус собрал топ скандальных фактов о супруге короля Великобритании.

Камиллу уволили из-за вечеринок

Так, будущую королеву уволили с одной из немногих должностей, которые она занимала до замужества в 1973 году с кавалерийским офицером Паркером-Боулзом, потому что она столько тусовалась, что постоянно опаздывала на вечеринки

Камилла работала в дизайнерском агентстве интерьеров Colefax And Fowler, но долго она там не продержалась.

Одна из сотрудниц вспоминает, что у них часто работали девушки из высшего общества, но очень немногих увольняли за прогулы, так что Камилла сумела выделиться.

В то время Камилла делила квартиру с бывшей коллегой-дебютанткой Джейн Уиндэм, которая впоследствии прославилась в мире интерьеров как Джейн Спенсер Черчилль.

"С девяти до пяти это не имело значения. Вечера, выходные, лошади, охота, люди, вечеринки — вот что имело значение для Камиллы. Она двигалась вместе с оживленной толпой", — вспоминала Джейн.

Камилла была популярной дебютанткой

Все началось с вечеринки с напитками в марте 1965 года, которая ознаменовала ее выход в свет в качестве дебютантки.

Юная Камилла Шанд со своей матерью Фото: royalfamily.news

Самой красивой дебютанткой тогда была названа леди Мэри Гэй Керзон, впоследствии мать бывшей возлюбленной принца Гарри Крессиды Бонас.

Но Камилла стала очень популярной девушкой и завсегдатаем тусовок.

Первым любовником Камиллы стал богатый наследник

Считается, что первым парнем 17-летней Камиллы и ее первым возлюбленным стал Руперт Хамбро, наследник богатого банкира.

Другие утверждают, что ее первым любовником был 19-летний Кевин Берк, еще один богач и тусовщик.

"Она была потрясающе веселой, чрезвычайно популярной, и хотя она не была красавицей, она была привлекательной и сексуальной. Она никогда не была косноязычной или застенчивой, ей всегда хотелось сказать что-нибудь забавное", — вспоминал позже Берк.

Он добавил: "Весь этот год я оставался с Камиллой. Полагаю, мы были влюблены. Потом она меня бросила".

Первый муж Камиллы предпочитал девушек из высшего общества

Первый муж Камиллы, кавалерийский офицер Эндрю Паркер Боулз познакомился с ней благодаря своему брату Саймону, тот работал на ее отца Брюса Шанда в его элитном виноторговом магазине Block Grey And Block.

Как позже написал легендарный автор дневника The Mail Найджел Демпстер: "Эндрю жил в холостяцкой квартире в Ноттинг-Хилле, и именно там у них с Камиллой завязался очень горячий роман. Эндрю был опытным любовником и быстро изменил ей: у него была склонность к красивым титулованным женщинам, включая леди Кэролайн Перси и леди Амабель Линдси".

Свадьба Камиллы Шанд с Эндрю Паркером-Боулзом Фото: Getty Images

Леди Кэролайн после вспоминала, что Паркер-Боулз отвратительно вел себя с Камиллой, но она "отчаянно хотела за него замуж".

Одно время он даже встречался с принцессой Анной.

Камилла восхищалась своей прабабушкой, которая была любовницей короля

Ее брошенный любовник Кевин Берк вспоминал, как много значения Камилла придавала тому факту, что ее прабабушка Алиса Кеппел была любовницей Эдварда VII.

Королевская возлюбленная Элис Кеппел

"Она всегда упоминала об этом, как будто Алиса была чем-то вроде ее талисмана", — говорил он.

Камилла была неряхой

После того как соседка по квартире и ее коллега Джейн Уиндэм вышла замуж за лорда Спенсера Черчилля, Камилла переехала в квартиру на первом этаже в Белгравии с другой бывшей дебютанткой, Вирджинией, дочерью лорда Каррингтона, который впоследствии стал министром иностранных дел в правительстве Тэтчер.

Писатель Джайлс Брандрет рассказывал, что Вирджиния жаловалась ему на соседку, говоря: "Ее спальня выглядела так, будто в нее попала бомба".

По словам Джайлса, Вирджиния была аккуратной и организованной, а Камилла буквально сводила ее с ума. "Вирджиния однажды сказала мне: "Знаешь, у Камиллы такая неспособность что-либо повесить на вешалку", — вспоминал он.

Знакомство с Чарльзом произошло на матче по поло

Поскольку Эндрю Паркер-Боулз был за границей, Камилла стала ходить на матчи по поло в Виндзоре со своей подругой Кэролайн Джерард Ли, дочерью председателя Гвардейского поло-клуба.

Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз Фото: Getty Images

Одной из молодых звезд на поле был, конечно же, принц Чарльз, и вскоре Камилла и наследник престола уже стали хорошими приятелями. А после случился и роман.

Так почему принц Чарльз не женился на Камилле?

В тот момент самым правильным решением казалась женитьба Эндрю Паркер-Боулза на принцессе Анне, с которой у него были долгие отношения, а также женитьба принца Чарльза на Камилле, что помогло бы избежать множества проблем в будущем.

Сейчас эксперты считают, что брак принцессы Анны и Эндрю расстроился, потому что он был католиком. В начале семидесятых годов идея о том, что дочь королевы выйдет замуж за католика казалась немыслимой.

А что касается женитьбы Чарльза на Камилле, то против нее было слишком много факторов.

У Камиллы было слишком много любовников. И, как бы смешно это ни казалось сейчас, ожидалось, что будущий король женится на девственнице. Также дело было в ее семье: у ее отца не было титула, а мать, благодаря прабабушке Алисе Кеппел, была персоной нон-грата.

Камилла Паркер-Боулз и принцесса Диана Фото: Getty Images

В итоге, как мы знаем, Камилла вышла замуж за Эндрю Паркера-Боулза, принцесса Анна – за капитана Марка Филлипса, а Чарльз после нескольких романов женился на принцессе Диане, но это совсем другая история.

Сегодня, спустя много десятилетий, тяжело представить, что королева Камилла когда-то была в центре многочисленных скандалов и проводила дни на великосветских вечеринках.

Напомним, ранее стало известно, что умер возлюбленный королевы Камиллы, Кевин Берк, с которым она встречалась до принца Чарльза.