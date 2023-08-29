Шакира получит премию Майкла Джексона: детали церемонии награждения

Артистка стала первой латиноамериканкой, которой присудили Video Vanguard.

46-летняя колумбийская певица Шакира станет лауреатом премии Майкла Джексона Video Vanguard на MTV VMA 2023. Об этом пишет Daily Mail.

Мама двоих детей выступит на шоу и претендует на четыре трофея: артист года, лучшее сотрудничество с TQG и Karol G, а также лучшая латиноамериканская песня как с TQG, так и Acróstico.

VMA 2023 года будет транслироваться в прямом эфире из Prudential Center в Нью-Джерси 12 сентября 2023 года.

"Шакира является настоящей мировой силой, которая продолжает вдохновлять и влиять на массы своим уникальным музыкальным мастерством", — сказал в пресс-релизе Брюс Гилмер, музыкальный представитель Paramount.

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Шакира Фото: Instagram @shakira

"Она является первопроходцем для женщин во всем мире и одной из первых исполнительниц, которые возглавили глобализацию латиноамериканской музыки", — продолжил он.

Хиты Шакиры имеют миллиарды просмотров на YouTube.

Среди прошлых победителей Video Vanguard Award — Дэвид Боуи, Мадонна, Джанет Джексон, Бейонсе, Джастин Тимберлейк, Дженнифер Лопес и Пинк.

Одна из самых популярных песен Шакиры

Шакира стала первой латиноамериканской артисткой, которая получит награду Video Vanguard. Свою последнюю премию VMA она забрала в 2007 году за сотрудничество с Бейонсе в песне Beautiful Liar.

Напомним, Шакира спровоцировала слухи о романе с Дрейком.

Также Фокус писал о появлении Шакиры на публике с двумя сыновьями от Жерара Пике.