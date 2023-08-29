Создатели "Дюны 2" официально объявили новую дату премьеры картины в 2024 году (фото)

Премьера фильма была перенесена из-за забастовки SAG-AFTRA в Голливуде.

Вторая часть "Дюны", премьера которой должна была состояться 3 ноября 2023-го, перенесена на 2024 год, а теперь появился и официальный постер картины с измененной датой. Согласно ей, лента выйдет в прокат 15 марта. И это – при условии, если закончится забастовка SAG-AFTRA в Голливуде, пишет Вrit-Сo.

Постер – копия первого, изменения коснулись только цифр.

Изначально премьера фильма была запланирована на 3 ноября 2023 года Новая дата релиза – 15 марта 2024-го

Во второй части, которую режиссер Дени Вильнев сделал более драматичной, романтичной и динамичной, будет много экшена и битв. Из трейлера, впервые показанного во время презентации Warner Bros. на CinemaCon, становится понятно, что "Дюна 2" будет охватывать вторую половину оригинального романа "Дюна" 1960 года авторства Фрэнка Герберта. После того как Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) присоединяется к Свободным, группе кочевников, в которую входит Чани (Зендая), ему приходится выбирать между любовью и судьбой вселенной. Все еще не оправившись от потери семьи, Пол пытается избежать будущего, которое приходит к нему в видениях.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Кроме Тимоти и Зендаи, в картине снялись Ребекка Фергюсон, Дэйв Батиста, Стеллан Скаргард, Джош Бролин, Хавьер Бардем и Шарлотта Рэмплинг, которые вернутся к своим ролям из первого фильма. Каст дополнили Флоренс Пью в роли принцессы Ирулан, Остин Батлер в роли Фейд-Рауты Харконнен, Леа Сейду в роли леди Марго и Кристофер Уокен в роли императора Шаддама IV.

Несмотря на то, что вторая часть еще не вышла на экраны, поклонники уже задаются вопросом, будет ли это трилогия. В беседе с изданием The Playlist сценарист Джон Спэйтс заметил, что обсуждался третий фильм, который имеет смысл для сюжета кинотрилогии.

Ранее Фокус писал, что вторая часть "Дюны" полностью создана в формате IMAX, в то время как первая была такой всего на 40%.