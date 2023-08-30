Илон Маск откроет закусочную с кинотеатром и зарядной станцией в ретро-стиле

Компания Tesla получила разрешение на открытие круглосуточного ресторана DINER в Голливуде с кинотеатром и зарядной станцией.

Илон Маск решил заняться ресторанным бизнесом. Его компания Tesla получила разрешение на постройку в Голливуде круглосуточной закусочной, или дайнера в классическом стиле 1950-х. Об этом пишет Daily Mail.

Новый ресторан, который пока существует только в проекте, уже назвали "Маск Дональдс" по аналогии с известной франшизой. Автокинотеатры с официантами на роликовых коньках и рядами полированных кабриолетов когда-то были в моде в Америке 1950-х и 60-х годов. Они постепенно позакрывались около 50 лет назад, когда появление видеокассет привело к моде смотреть фильмы, не выходя из дома. Но теперь, благодаря Илону Маску, они вполне могут увидеть мини-возрождение.

Это потому, что предприниматель-миллиардер получил разрешение на открытие круглосуточной закусочной Tesla, которая будет включать кинотеатр и зарядную станцию.

Ресторан Илона Маска Фото: Tesla

Известно, что в закусочной будут установлены два 45-футовых светодиодных киноэкрана, где круглосуточно и без выходных будут транслироваться фильмы. На площадке будут места для сидения в помещении и на открытом воздухе, а посетители смогут расплачиваться криптовалютой Dogecoin.

Компания показала только концепт того, как это будет выглядеть, но это не помешало фанатам создавать свои собственные, включая 3D-рендеры, созданные архитектором Эдом Ховардом.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Tesla предоставила общественности краткий обзор своих планов, когда поделилась официальным рендерингом во время Дня инвестора 2023 года в марте прошлого года. Слайд презентации с ретсораном был озаглавлен: "Не забыть сделать крутую фигню".

Идея Маска состоит в том, чтобы люди могли посмотреть фильм в течение получаса, пока они наслаждаются своим бургером и ждут пока их машина зарядится на одной из 28 зарядных станций.

Его идея дизайна заключалась в создании ретро-футуристической эстетики, заявленной как "Бриолин" встречает "Джетсонов".

"Бриолин", напомним, это фильм 1978 года с Джоном Траволтой и Оливией Ньютон-Джон показывает историю любви в стиле рок-н-ролл 1950-х годов, а "Джетсоны" – это американский научно-фантастический мультипликационный ситком в котором отражены многие популярные идеи из фантастики середины XX века.

О идее построить вокруг зарядных станций "Тесла" закусочные Маск заявлял еще в 2018 году, а в прошлом году подал заявку на три товарных знака, связанных с возможным присоединением к ресторанному бизнесу.

Первоначально закусочную хотели построить в прибрежном городе Санта-Моника, но в итоге решили начать с Голливуда, и построить ее на историческом шоссе 66.

Напомним, ранее выяснилось, что боя между Илоном Маском и Марком Цукербергом в Колизее не будет. Маск утверждает, что именно Цукерберг отказался.