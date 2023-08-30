Сара Джессика Паркер забрала домой котенка со съемок сериала "И просто так…"

В сиквеле "Секса в большом городе" Кэрри соглашается приютить котенка и называет его Туфелька, потому что он полюбил спать в ее обуви.

Сара Джессика Паркер и ее семья забрали домой котенка, который появился в 8 серии второго сезона сериала-сиквела "И просто так…". Об этом пишет Page Six.

Во вторник 58-летняя актриса поделилась этой новостью со своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото котенка и заявив: "Если он выглядит знакомым, то это потому, что так оно и есть".

Она отметила, что серого кота назвали не Туфелька, как его назвала Кэрри Брэдшоу в сериале, получив питомца от Че Диас.

Сара Джессика Паркер с Лотосом Фото: Instagram sarahjessicaparker

"Его закадровое имя — Лотос", — объяснила Паркер в подписи к карусели из 10 слайдов, содержащей снимки милого питомца, приспосабливающегося к своей новой жизни в ее доме в Нью-Йорке.

"Ему и его братьям и сестрам дали ботанические имена, когда они были спасены @cthumanesociety еще совсем маленькими котятами", — рассказала актриса.

Паркер рассказала, что малыш Лотос живет с ее семьей еще с апреля.

"Он присоединяется к Реми и Смиле, которых мы "усыновили" в мае 2022 года", — добавила она, показав фото своих питомцев.

Питомцы Сары Джессики Паркер Фото: Instagram sarahjessicaparker

Напомним, ранее в сиквел "Секса в большом городе" вернулась Ким Кэттролл, которая в оригинальном сериале играла Саманту Джонс.

Ее персонаж был настолько популярен, что фанаты постоянно критиковали сиквел за отсутствие Саманты.

Она согласилась на крохотное камео, но снимали его отдельно и она не появлялась на съемочной площадке и не встречалась с другими актрисами. Ким и Сару Джессику нельзя назвать подругами. Актрисы всерьез поссорились и не общались много лет.