Наследный принц Дании стал крестным отцом своего троюродного брата

Родители маленького принца Густава долгое время боролись за право поженится, а сам он появился на свет благодаря суррогатному материнству.

Члены королевской семьи Дании празднуют крещение принца Густава, который родился от суррогатной матери после того, как его родители боролись с правилом, которое не позволяло им вступать в брак в течение 19 лет. 17-летний принц Кристиан, наследник престола, стал одним из шести крестных родителей. Об этом пишет Daily Mail.

Принц Кристиан стал крестным отцом своего троюродного брата — новорожденного принца Густава Альбрехта Сайн-Витгенштейн-Берлебурга.

Родители малыша Густава, названного в честь отца, — принц Густав, племянник королевы Маргрете, и принцесса Датская Карина.

И Густаву-старшему и его супруге уже по 54 года, но браком они сочетались только в прошлом году. Вместе они больше 20 лет и все это время боролись за право поженится.

Малыш Густав с родителями и крестными

Они боролись со строгим правилом наследования, установленным дедушкой принца в 1930-х годах, которое не позволяло им связать себя узами брака.

Принц Густавом Альбрехт был нацистом, и он составил завещание, запрещающее родственникам наследовать семейное имущество, если они вступят в брак с кем-то непротестантского, неблагородного или неарийского происхождения.

Он был офицером немецкой армии и в 1944 году пропал без вести во время битвы под Оршей в Беларуси. Никто не добивался официального признания его смерти до тех пор, пока в 1969 году не родился Густав.

Отец Густава, принц Ричард, смог унаследовать имущество, потому что его жена, принцесса Датская Бенедикта, соответствовала строгим и контролирующим критериям, указанным в завещании.

Однако невеста Густава, Карина Аксельссон, американская писательница, наиболее известная благодаря детективному сериалу для подростков "Модель под прикрытием", имеет шведское и мексиканское происхождение и, следовательно, не соответствовала критериям покойного деда-нациста.

Принц Густав с родителями Фото: Instagram detdanskekongehus

До встречи с Кариной на званом обеде Густав был помолвлен с Эльвирой Пасте де Рошфор, которая происходила из аристократической французской семьи. Однако их свадьба была отменена всего за два месяца до свадьбы.

После смерти принца Ричарда в 2017 году Густаву пришлось столкнуться с судебной тяжбой, поскольку его двоюродный дядя принц Людвиг-Фердинанд утверждал, что он должен получить семейное состояние.

В 2020 году немецкие суды решили, что Густав выполнил условия завещания и может унаследовать замок Берлебург, где он и его жена поженились на глазах у 80 гостей, включая принца Фредерика и принцессу Мэри.

Так что счастливая пара после свадьбы воспользовалась услугами суррогатной матери в США и малыш Густав появился на свет.

17-летний Кристиан, сын кронпринца Фредерика и кронпринцессы Мэри, является одним из шести крестных родителей малыша.

Карина, выросшая в Калифорнии, рассказывала, что ее собственный опыт общения с монархией вдохновил ее на написание серии Royal Rebel, в которой рассказывается о вымышленной принцессе-подростке.

"Я также хотела разрушить идею о том, что принцессы могут делать и иметь все, что хотят. На самом деле, в рамках правящей монархии жизнь может быть привилегированной, но она сильно отличается от того, что люди себе представляют", — рассказывала Карина, которая полюбила писательское дело с юных лет, зачитываясь романами Беатрикс Поттер.

Она также работала моделью, в том числе снималась для Vogue, Elle и Armani и именно благодаря этому попала в Европу, где и познакомилась с принцем.

Напомним, ранее Фокус писал о принцах и принцессах, которые после своих родителей и бабушек с дедушками займут престолы европейских королевств.