Голубая Луна 31 августа 2023 года: чего ожидать от самого большого полнолуния этого года

Голубая Луна — редкое астрологическое явление, которого несет в себе много особенностей и запретов.

Когда произойдет полнолуние?

Это полнолуние (оно также будет и суперлунием) можно будет наблюдать 31 августа в 04:35 по киевскому времени. В этот момент Луна будет самой яркой и большой в этом году и будет находиться в созвездии Рыб, которые в астрологии отвечают за духовный рост, интуицию и распознание подсказок от Вселенной.

Почему Голубая Луна?

Буквально Луна не будет голубого цвета, это художественное выражение походит от идиомы "Once in a Blue Moon" (с английского – "Однажды при голубой Луне"), им описывают явления, которые происходят очень редко. Голубая Луна — редкое астрономическое явление, ведь оно четвертое за сезон (второе в августе).

Что нельзя делать в полнолуние:

сквернословить, ссориться и провоцировать конфликты;

начинать что-то;

перетруждаться и переутомляться;

брать деньги в долг;

впускать в свою жизнь негативные мысли и настрои;

употреблять алкоголь и переедать.

Что можно делать в полнолуние:

завершать дела и выполнять обещания;

убираться в доме;

мириться с тем, с кем в ссоре;

худеть;

обращаться с запросами ко Вселенной, обращать внимание на знаки.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl/videos