Голубая Луна 31 августа 2023 года: чего ожидать от самого большого полнолуния этого года
Голубая Луна — редкое астрологическое явление, которого несет в себе много особенностей и запретов.
Когда произойдет полнолуние?
Это полнолуние (оно также будет и суперлунием) можно будет наблюдать 31 августа в 04:35 по киевскому времени. В этот момент Луна будет самой яркой и большой в этом году и будет находиться в созвездии Рыб, которые в астрологии отвечают за духовный рост, интуицию и распознание подсказок от Вселенной.
Почему Голубая Луна?
Буквально Луна не будет голубого цвета, это художественное выражение походит от идиомы "Once in a Blue Moon" (с английского – "Однажды при голубой Луне"), им описывают явления, которые происходят очень редко. Голубая Луна — редкое астрономическое явление, ведь оно четвертое за сезон (второе в августе).
Что нельзя делать в полнолуние:
- сквернословить, ссориться и провоцировать конфликты;
- начинать что-то;
- перетруждаться и переутомляться;
- брать деньги в долг;
- впускать в свою жизнь негативные мысли и настрои;
- употреблять алкоголь и переедать.
Что можно делать в полнолуние:
- завершать дела и выполнять обещания;
- убираться в доме;
- мириться с тем, с кем в ссоре;
- худеть;
- обращаться с запросами ко Вселенной, обращать внимание на знаки.
Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl/videos