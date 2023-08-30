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Голубая Луна 31 августа 2023 года: чего ожидать от самого большого полнолуния этого года

Наталья Гулий
Фото: Getty

Голубая Луна — редкое астрологическое явление, которого несет в себе много особенностей и запретов.

Когда произойдет полнолуние?

Это полнолуние (оно также будет и суперлунием) можно будет наблюдать 31 августа в 04:35 по киевскому времени. В этот момент Луна будет самой яркой и большой в этом году и будет находиться в созвездии Рыб, которые в астрологии отвечают за духовный рост, интуицию и распознание подсказок от Вселенной.

Почему Голубая Луна?

Буквально Луна не будет голубого цвета, это художественное выражение походит от идиомы "Once in a Blue Moon" (с английского – "Однажды при голубой Луне"), им описывают явления, которые происходят очень редко. Голубая Луна — редкое астрономическое явление, ведь оно четвертое за сезон (второе в августе).

Что нельзя делать в полнолуние:

  • сквернословить, ссориться и провоцировать конфликты;
  • начинать что-то;
  • перетруждаться и переутомляться;
  • брать деньги в долг;
  • впускать в свою жизнь негативные мысли и настрои;
  • употреблять алкоголь и переедать.

Что можно делать в полнолуние:

  • завершать дела и выполнять обещания;
  • убираться в доме;
  • мириться с тем, с кем в ссоре;
  • худеть;
  • обращаться с запросами ко Вселенной, обращать внимание на знаки.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl/videos