Дом, где умер Альфред Хичкок, купил медиамагнат из Нидерландов

Дом 1940-х годов в Лос-Анджелесе был продан за 8,8 миллиона, что значительно выше запрашиваемой цены.

Дом, принадлежавший легендарному режиссеру Альфреду Хичкоку в Бель-Эйр, Лос-Анджелес, был продан нидерландскому медиамагнату Рейнауту Орлемансу, основателю телевизионной продюсерской компании Eyeworks. Об этом пишет Robb Report.

Когда в 1939 году английский режиссер Альфред Хичкок переехал в Лос-Анджелес , чтобы покорить Голливуд (в следующем году он снял "Ребекку", которая принесла ему первую из пяти номинаций на "Оскар"), он, его жена Альма и дочь Пэт сначала сделали снимали жилище на бульваре Уилшир.

Несколько лет спустя, после приобретения участка площадью 200 акров недалеко от Скоттс-Вэлли в горах Санта-Крус, семья обосновалась в Лос-Анджелесе, купив дом в английском деревенском стиле прямо от входа в Вест-Гейт в престижном районе Бель-Эйр.

Дом в Бель-Эйре, где режиссер "Психо" жил до своей смерти в возрасте 80 лет в 1980 году, был выставлен на продажу в начале этого года за 8,25 миллиона долларов и в итоге продан за 8,8 миллионов долларов.

Налоговые отчеты показывают, что дом долгое время принадлежал местному бизнесмену, который заработал состояние на лесозаготовках и строительной отрасли, а покупателем указана иностранная юридическая единица, связанная с голландским медиа-магнатом Рейнаутом Орлемансом.

Фото: Deluxe Estate

Дом Хичкока в Голливуде Фото: Deluxe Estate

Бывшее убежище Хичкока, первоначально созданное Карлтоном Берджессом, который также спроектировал и построил дом Джека Бенни в Беверли-Хиллз, было тщательно отремонтировано и расширено в 1983 году. Скрытое за густой стеной деревьев и растительности уютный дом может похвастаться двумя спальнями и пятью ванными комнатами.

За входом с фонтаном в гостиной есть большой камин и сводчатые потолки с деревянными балками; столовая выходит окнами на цветущие сады; а кухня-столовая украшена плиткой, расписанной вручную, и столешницами из синего бразильского гранита. Есть две просторные спальни: одна для гостей с ванной из белого мрамора, а другая для домовладельца с двойной гардеробной и ванной.

На территории есть гараж на три машины и парковка.

Если судить по их бывшим домам в Лос-Анджелесе, новый владелец дома Орлеманс и его жена Даниэль, скорее всего, предпримут масштабную реконструкцию поместья. Ранее пара владела впечатляющим особняком Bel Air площадью 33 000 квадратных футов, который они продали в 2021 году за 70 миллионов долларов The Weeknd, который использовал дом в качестве съемочной площадки для сериала "Идол".

Напомним, ранее стало известно, что Джонни Депп взял кредит на 10 миллионов долларов, чтобы отремонтировать свой голливудский замок.