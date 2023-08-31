В США снимут сериал о соперничестве кукол Барби и Братц и их создателей

Сериал расскажет о создателях культовых кукол Рут Хэндлер и Картере Брайанте, а также об их противостоянии.

После ошеломительного успеха фильма "Барби" Греты Гервиг кукольная тема в кино с нами, похоже, надолго. Кроме того, что планируются несколько фильмов о других куклах Mattel, в частности, Карманной Полли, а также сиквел "Барби", так теперь Deadline сообщает о том, что CBS Studios собирается снять сериал о жизни изобретательницы Барби Рут Хэндлер и создателя Братц Картера Брайанта, а также о том, как их любимые куклы впоследствии стали соперницами.

Кстати, прологом к проекту в какой-то мере послужила "Барби", где есть момент, когда покойная создательница Барби, которую играет Рея Перлман, рассказывает Барби (Марго Робби) о ее дочери Барбаре Хэндлер, которой сейчас 82 года,

Рут Хэндлер – автор легендарной Барби

Новый сериал, среди прочего, прольет свет на изобретение Брайантом игр Bratz, которые были выпущены в 2001 году и спровоцировали многолетнюю судебную тяжбу между Mattel, компанией, создавшей Барби, и производителем Bratz MGA Entertainment. Спор возник вокруг того, кому принадлежат авторские права на Bratz.

Компания Mattel утверждала, что Брайант, бывший дизайнер Mattel, рисовал эскизы кукол Братц, когда еще работал в компании. Однако компания MGA (Micro-Games America Entertainment, производитель игрушек) сообщила, что Брайант разработал дизайн Bratz в 1998 году, когда у него был перерыв в работе в Mattel.

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создатель кукол Братц Картер Брайант Фото: Carter Bryant/Instagram

В 2008 году суд встал на сторону Mattel, однако решение было отменено, и в 2011 году новый состав присяжных встал на сторону MGA, писало издание Los Angeles Times.

В преддверии фильма "Барби" Брайант написал у себя в Instagram:

"Как бы я ни гордился тем, что создал #bratz#pinkiecooperandthejetsetpets#sugarplanet#shopkinsdolls, я в равной степени горжусь и счастлив, что попал в команду дизайнеров Барби. Я даже получил свою Барби с собственным участием. Я так взволнован ее возрождением, что мне не терпится увидеть фильм".

Ранее Фокус писал, что в сети появилось видео, где показан процесс съемок эпизода с поющим Райаном Гослингом.